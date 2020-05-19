США активизировали расследование против Коломойского, – СМИ
Олигарх Игорь Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов находятся под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости США.
Об этом пишет американское издание BuzzFeed со ссылкой на два источника, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Расследование большого жюри в Кливленде представляет собой редкую попытку системы правосудия США нацелиться на влиятельного олигарха и отследить миллионы, которые он и его партнеры якобы отправили через американские банки-корреспонденты", – отмечает издание.
По данным издания, в связи с расследованием большого жюри в США федеральные агенты неоднократно ездили в Украину, в том числе в феврале, где они встречались с Рябошапкой и следователями из Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), чтобы обсудить дело против олигарха и его партнера.
По данным издания, Международная команда Министерства юстиции по отмыванию денег и клептократии также приняла участие в поездке, а федеральные агенты более года отслеживали миллионы долларов, которые были отправлены в США от компаний, принадлежащих Коломойскому и Боголюбову, для покупки объектов недвижимости.
Директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что сотрудничает с ФБР в рамках "продолжающегося расследования", но отказался уточнить подробности из-за соглашения о конфиденциальности с ФБР.
Уволенный в марте этого года с должности генпрокурора Украины Руслан Рябошапка сказал BuzzFeed News, что причиной стало дело "Приватбанка".
Сам Коломойский в комментарии изданию сказал, что не знал о расследовании большого жюри и что обвинения в его адрес со стороны банковских регуляторов были преднамеренными, а "дыра" в балансе перед национализацией "Приватбанка" была искусственно создана Нацбанком.
По словам олигарха, он не нарушал никаких законов и с ним никто не общался из Министерства юстиции США.
Его партнер по "Приватбанку" Геннадий Боголюбов также заявил изданию, что любая недвижимость, купленная в США, была приобретена за законные средства, отметив, что американские правоохранительные органы не задавали ему никаких вопросов.
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Как сообщалось, ранее американское издание The Daily Beast со ссылкой на три источника сообщало, что ФБР ведет расследование против Коломойского из-за возможных финансовых преступлений, в частности, отмывания средств. По словам источников Daily Beast, расследования является широкомасштабным и продолжается довольно давно.
При этом Коломойскому не предъявляли обвинения, а его адвокат заявил, что тот отрицает вину.
Коломойский оценивает свое состояние в $7,5-8 млрд, из них $500 млн – в США.
Напомним, в поданном в мае 2019 года национализированным украинским "Приватбанком" в Канцелярский суд штата Делавэр иске утверждается, что через счета его бывших собственников на Кипре в 2006-2016 годах прошло $470 млрд, что может стать крупнейшим в истории случаем отмывания средств.
Обвинения касаются возможного отмывания миллиардов долларов через делавэрские shell-компании, покупавшие предприятия и коммерческую недвижимость в США.
Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.
Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "Приватбанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.
В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.
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Поэтому он все сделает ,чтобы Украина процветала .Это наша надежда и защита .Банки ,землю забрали ,скоро и воду заберут ,увидите .Электроэнергию уже и забрали ,потому,что кто-то из-за бугра хорошо вложился в зеленную ..Так пусть сами ее и покупают из-за бугра.
Герои Украины .
И.В.К. как настоящий инфернал все знал
Как и Днепр ни перед кем колени не склонял
Когда о нас Европа и весь мир тогда забыли
Днепровцы Украину без награды от Путина защитили.
И есть ведь КОЛОМОЙСКИЙ с нами
Oсвободивший голодом желания с друзьями
Поминавший всуе о вслух их не упоминавши
И Днепр защитили и нас собой прикрыли
Деньги потеряли и бизнес свой отдали
ПартиИ Укроп страной святой взрастили
И пламенно у Богов защиту отмолили
Источник зачерно Днепра-реки омолодили
Одессу-маму с морем Черным защитили
И проход до Крыма собой прикрыли
А сознания послания распознали сами
Ведь о нас Европа и весь мир тогда забыли
И Днепровские ребята жизнь за вас отдали
Людей от зверя память отличает и совести запас
Ведь Молитвы Патриотов они в миг осуществили
Добровольно все отдали и на раз встали
Ведь конец был близок и неминуч,
Но вдруг порой святой молвой
Народ героев стал собой могуч
И Днепровцы-добровольцы всей толпой
Укроп взрастили и у Бога защиту отмолили
Одессу защитили и проход до Крыма перекрыли
А Днепровская команда волонтеров озолотили
И Украину без награды от Путина защитили.
Ведь армия была пять тысяч и не было иной
Днепровская команда встала за нас горой,
А Украинец как настоящий инфернал все знал
Как и Днепр не перед кем колени не склонял !
круто, только вопрос, кто и где эти деньги взял ?
гонтарева их из привата и выдрала, по сутиИсточник: https://biz.censor.net/n3196599"
Щодо будь-яких розслідувань американців - це така сама афера, яка розмухується заангажованими ЗМІ і не має під собою фактичних підстав... Просто кон'юнктурне замовлення, яке має на меті те саме, що було, коли захотілося націоналізувати Приватбанк.
То ж проблема із Приватбанком вирішується дуже просто. Переписуються оті нікчемні папірці "взад", забираються такі самі нікчемні папірці ОДВЗ, які, начебто мають вартість докапіталізації і повертається банк його фактичним власникам. Це все, порошок смокче пігулки...
20.05.2020 г.
18.05.2020 г. Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам,
провел специальное заседание суда по вопросу оформления юридического факта принятия свидетельских показаний от фигуранта дела RS09 в рамках обычного судопроизводства.
Суд удостоверил получение 312 страниц показаний заверенных нотариально в соответствии с временными условиями судопроизводства в период чрезвычайных мер.
Суд ознакомился с предварительным заключением о предоставленных свидетельских показаниях и принял решение о приобщении показаний в рамках действующей процедуры.
Суд предупредил фигуранта дела RS09 о возможной необходимости его личного опроса и получил согласие фигуранта дела RS09 на вызов по упрощенной процедуре.
*наш комментарий
Данные показания - это показания [ фамилия не разглашается], в прошлом одного из ближайших соратников лиц-ответчиков по данному делу. Фамилия этого человека всплыла в результате глобального расследования по акту RICO. Его показания - результат сделки со следствием по которой он выводится из-под действия акта RICO и обеспечивается защитой американского правосудия как свидетель обвинения. Показания содержат точные схемы и документальные подтверждения факта вывода денег, списки подставных фирм на счета которых они выводились и документальное подтверждение факта использования этих фирм для приобретения недвижимости в США. Для Украины важно то, что суд в рамках обычного судопроизводства, получил документальные данные свидетельствующие об использовании для этих операций фирм принадлежащих гражданину Украины имеющему высокий государственный статус [ фамилия не разглашается]. Согласно законодательству США в случае принятия судом в рамках обычного судопроизводства решения о виновности этого лица данное решение автоматически становится решением по акту RICO c выдвижением обвинения не зависимо от статуса обвиняемого лица.
Об этом свидетельствует информация, размещенная на http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68025 сайте Верховной Рады а куда они денутся с подводной лодки? ))