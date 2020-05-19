США активизировали расследование против Коломойского, – СМИ

Олигарх Игорь Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов находятся под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости США.

Об этом пишет американское издание BuzzFeed со ссылкой на два источника, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Расследование большого жюри в Кливленде представляет собой редкую попытку системы правосудия США нацелиться на влиятельного олигарха и отследить миллионы, которые он и его партнеры якобы отправили через американские банки-корреспонденты", – отмечает издание.

По данным издания, в связи с расследованием большого жюри в США федеральные агенты неоднократно ездили в Украину, в том числе в феврале, где они встречались с Рябошапкой и следователями из Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), чтобы обсудить дело против олигарха и его партнера.

По данным издания, Международная команда Министерства юстиции по отмыванию денег и клептократии также приняла участие в поездке, а федеральные агенты более года отслеживали миллионы долларов, которые были отправлены в США от компаний, принадлежащих Коломойскому и Боголюбову, для покупки объектов недвижимости.

Директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что сотрудничает с ФБР в рамках "продолжающегося расследования", но отказался уточнить подробности из-за соглашения о конфиденциальности с ФБР.

Уволенный в марте этого года с должности генпрокурора Украины Руслан Рябошапка сказал BuzzFeed News, что причиной стало дело "Приватбанка".

Сам Коломойский в комментарии изданию сказал, что не знал о расследовании большого жюри и что обвинения в его адрес со стороны банковских регуляторов были преднамеренными, а "дыра" в балансе перед национализацией "Приватбанка" была искусственно создана Нацбанком.

По словам олигарха, он не нарушал никаких законов и с ним никто не общался из Министерства юстиции США.

Его партнер по "Приватбанку" Геннадий Боголюбов также заявил изданию, что любая недвижимость, купленная в США, была приобретена за законные средства, отметив, что американские правоохранительные органы не задавали ему никаких вопросов.

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Как сообщалось, ранее американское издание The Daily Beast со ссылкой на три источника сообщало, что ФБР ведет расследование против Коломойского из-за возможных финансовых преступлений, в частности, отмывания средств. По словам источников Daily Beast, расследования является широкомасштабным и продолжается довольно давно.

При этом Коломойскому не предъявляли обвинения, а его адвокат заявил, что тот отрицает вину.

Коломойский оценивает свое состояние в $7,5-8 млрд, из них $500 млн – в США.

Напомним, в поданном в мае 2019 года национализированным украинским "Приватбанком" в Канцелярский суд штата Делавэр иске утверждается, что через счета его бывших собственников на Кипре в 2006-2016 годах прошло $470 млрд, что может стать крупнейшим в истории случаем отмывания средств.

Обвинения касаются возможного отмывания миллиардов долларов через делавэрские shell-компании, покупавшие предприятия и коммерческую недвижимость в США.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "Приватбанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.