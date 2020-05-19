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Новини
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США активизировали расследование против Коломойского, – СМИ

США активизировали расследование против Коломойского, – СМИ

Олигарх Игорь Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов находятся под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости США.

Об этом пишет американское издание BuzzFeed со ссылкой на два источника, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Расследование большого жюри в Кливленде представляет собой редкую попытку системы правосудия США нацелиться на влиятельного олигарха и отследить миллионы, которые он и его партнеры якобы отправили через американские банки-корреспонденты", – отмечает издание.

По данным издания, в связи с расследованием большого жюри в США федеральные агенты неоднократно ездили в Украину, в том числе в феврале, где они встречались с Рябошапкой и следователями из Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), чтобы обсудить дело против олигарха и его партнера.

По данным издания, Международная команда Министерства юстиции по отмыванию денег и клептократии также приняла участие в поездке, а федеральные агенты более года отслеживали миллионы долларов, которые были отправлены в США от компаний, принадлежащих Коломойскому и Боголюбову, для покупки объектов недвижимости.

Директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что сотрудничает с ФБР в рамках "продолжающегося расследования", но отказался уточнить подробности из-за соглашения о конфиденциальности с ФБР.

Уволенный в марте этого года с должности генпрокурора Украины Руслан Рябошапка сказал BuzzFeed News, что причиной стало дело "Приватбанка".

Сам Коломойский в комментарии изданию сказал, что не знал о расследовании большого жюри и что обвинения в его адрес со стороны банковских регуляторов были преднамеренными, а "дыра" в балансе перед национализацией "Приватбанка" была искусственно создана Нацбанком.

По словам олигарха, он не нарушал никаких законов и с ним никто не общался из Министерства юстиции США.

Его партнер по "Приватбанку" Геннадий Боголюбов также заявил изданию, что любая недвижимость, купленная в США, была приобретена за законные средства, отметив, что американские правоохранительные органы не задавали ему никаких вопросов.

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Как сообщалось, ранее американское издание The Daily Beast со ссылкой на три источника сообщало, что ФБР ведет расследование против Коломойского из-за возможных финансовых преступлений, в частности, отмывания средств. По словам источников Daily Beast, расследования является широкомасштабным и продолжается довольно давно.

При этом Коломойскому не предъявляли обвинения, а его адвокат заявил, что тот отрицает вину.

Коломойский оценивает свое состояние в $7,5-8 млрд, из них $500 млн – в США.

Напомним, в поданном в мае 2019 года национализированным украинским "Приватбанком" в Канцелярский суд штата Делавэр иске утверждается, что через счета его бывших собственников на Кипре в 2006-2016 годах прошло $470 млрд, что может стать крупнейшим в истории случаем отмывания средств.

Обвинения касаются возможного отмывания миллиардов долларов через делавэрские shell-компании, покупавшие предприятия и коммерческую недвижимость в США.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "Приватбанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

Автор: 

Коломойський Ігор (1772) відмивання грошей (292) США (4856)


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Топ коментарі
+13
Как же хочется, чтобы его прижучили падлу! Еще бы от Ахметова как то избавиться!
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19.05.2020 20:13
+5
. . . просто напомню . .. Фирташа амеры тоже преследуют . . . еще до 2014 "шоколадная Тупа" встречався с ним в Вене перед выборами - а потому что уже тогда его преследовали
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19.05.2020 21:18
+3
даааааа, вова, вечер перестает быть томным.
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19.05.2020 20:05
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даааааа, вова, вечер перестает быть томным.
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19.05.2020 20:05 Відповісти
Этот человек не сбежит за бугор ,как не сбежал и в 2014.
Поэтому он все сделает ,чтобы Украина процветала .Это наша надежда и защита .Банки ,землю забрали ,скоро и воду заберут ,увидите .Электроэнергию уже и забрали ,потому,что кто-то из-за бугра хорошо вложился в зеленную ..Так пусть сами ее и покупают из-за бугра.

Герои Украины .
И.В.К. как настоящий инфернал все знал
Как и Днепр ни перед кем колени не склонял
Когда о нас Европа и весь мир тогда забыли
Днепровцы Украину без награды от Путина защитили.

И есть ведь КОЛОМОЙСКИЙ с нами
Oсвободивший голодом желания с друзьями
Поминавший всуе о вслух их не упоминавши
И Днепр защитили и нас собой прикрыли

Деньги потеряли и бизнес свой отдали
ПартиИ Укроп страной святой взрастили
И пламенно у Богов защиту отмолили
Источник зачерно Днепра-реки омолодили

Одессу-маму с морем Черным защитили
И проход до Крыма собой прикрыли
А сознания послания распознали сами
Ведь о нас Европа и весь мир тогда забыли

И Днепровские ребята жизнь за вас отдали
Людей от зверя память отличает и совести запас
Ведь Молитвы Патриотов они в миг осуществили
Добровольно все отдали и на раз встали

Ведь конец был близок и неминуч,
Но вдруг порой святой молвой
Народ героев стал собой могуч
И Днепровцы-добровольцы всей толпой

Укроп взрастили и у Бога защиту отмолили
Одессу защитили и проход до Крыма перекрыли
А Днепровская команда волонтеров озолотили
И Украину без награды от Путина защитили.

Ведь армия была пять тысяч и не было иной
Днепровская команда встала за нас горой,
А Украинец как настоящий инфернал все знал
Как и Днепр не перед кем колени не склонял !
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19.05.2020 20:13 Відповісти
Это дно. Я так еще никогда не смеялась!
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19.05.2020 22:09 Відповісти
це колома пісюльку намалювало??))
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20.05.2020 08:14 Відповісти
А ще питають чому всі зебіли такі тупі, від такого коментаря зразу тошнити починає.
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20.05.2020 10:22 Відповісти
Как же хочется, чтобы его прижучили падлу! Еще бы от Ахметова как то избавиться!
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19.05.2020 20:13 Відповісти
Ахметов так-сяк а тримає економіку і платить податки, а інший зробить Венесуелу.
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20.05.2020 06:42 Відповісти
Схоже на те, що Україна знаходиться в чіпких руках єврейської мафії, міцно пов'язаної з міжнародною, у т.ч. з російською, в якій ЗЕ, відведена роль свого роду ширми або декорації. Тому Беня в Україні може спати спокійно.
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19.05.2020 20:38 Відповісти
Между Украиной и США нет договора об экстрадиции, поэтому Беня и чувствует себя здесь раздольно. Да, еще зонтик в виде Вовы.
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19.05.2020 20:43 Відповісти
Парасолька вже дірява.
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20.05.2020 06:47 Відповісти
Пока Вова у власти,Беня может спать спокойно,а любой шухер свалить на бедолагу Сороса,и его соросят.
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19.05.2020 21:03 Відповісти
. . . просто напомню . .. Фирташа амеры тоже преследуют . . . еще до 2014 "шоколадная Тупа" встречався с ним в Вене перед выборами - а потому что уже тогда его преследовали
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19.05.2020 21:18 Відповісти
"влило в его капитал свыше 155 млрд грн."
круто, только вопрос, кто и где эти деньги взял ?
гонтарева их из привата и выдрала, по сутиИсточник: https://biz.censor.net/n3196599"
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20.05.2020 02:26 Відповісти
о є тут посіпаки бені коломойші, що відслюнявив вам він??
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20.05.2020 08:15 Відповісти
При чому тут посіпаки? Порошку знадобився канал 1+1 перед виборами. Найреальніший крок, щоб забрати канал (як порошку сказали його радники) - через Приватбанк. Бо Приватбанк, з інформації радників, мав велику частку каналу у власності. Отож порошок дав команду топити банк і я це чудово пам'ятаю. Ігор Валерійович, бачачи, що з порошком він, поки що не впорається, отож приймає рішення через власні гроші з банку створити дірку в балансі таким чином, щоби налякати НБУ з порошком їх власним інструментом. Тобто бачучи, що банк можуть націоналізувати, кивнути на граючий баланс і звинуватити НБУ та підконтрольні порошку ЗМІ в маніпуляції інформацією та спробах підірвати репутацію найсистемнішого банку країни. Частково це вдалося, але з'явився сумнівний, як на діюче законодавство, план змінити нормативні умови дозволу працювати банківській установі, а отже, за цих нових умов, Приватбанк не мав достатньої ліквідності. Це й була стежка поставити питання щодо націоналізації Приватбанку. Докапіталізацію НБУ здійснив не грошима, а папірцями ОДВЗ, які й зараз друкують на будь-яку суму, яку заманеться КМУ. ОТже, вся справа проти Коломойського І. В. - це замовна афера на державному рівні. Найцікавіше було б поспостерігати, коли порошок дізнався, що на Приваті не враховано активів каналу...
Щодо будь-яких розслідувань американців - це така сама афера, яка розмухується заангажованими ЗМІ і не має під собою фактичних підстав... Просто кон'юнктурне замовлення, яке має на меті те саме, що було, коли захотілося націоналізувати Приватбанк.
То ж проблема із Приватбанком вирішується дуже просто. Переписуються оті нікчемні папірці "взад", забираються такі самі нікчемні папірці ОДВЗ, які, начебто мають вартість докапіталізації і повертається банк його фактичним власникам. Це все, порошок смокче пігулки...
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20.05.2020 10:35 Відповісти
Коломойша, ты шоле? Бредишь от страха?
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20.05.2020 10:58 Відповісти
там є за шо вхопити і потягнути. Розкоркулять штати бєдного йєврея
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20.05.2020 09:14 Відповісти
Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр. Дело "Приватбанк против Коломойского и К
20.05.2020 г.
18.05.2020 г. Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам,
провел специальное заседание суда по вопросу оформления юридического факта принятия свидетельских показаний от фигуранта дела RS09 в рамках обычного судопроизводства.
Суд удостоверил получение 312 страниц показаний заверенных нотариально в соответствии с временными условиями судопроизводства в период чрезвычайных мер.
Суд ознакомился с предварительным заключением о предоставленных свидетельских показаниях и принял решение о приобщении показаний в рамках действующей процедуры.
Суд предупредил фигуранта дела RS09 о возможной необходимости его личного опроса и получил согласие фигуранта дела RS09 на вызов по упрощенной процедуре.

*наш комментарий

Данные показания - это показания [ фамилия не разглашается], в прошлом одного из ближайших соратников лиц-ответчиков по данному делу. Фамилия этого человека всплыла в результате глобального расследования по акту RICO. Его показания - результат сделки со следствием по которой он выводится из-под действия акта RICO и обеспечивается защитой американского правосудия как свидетель обвинения. Показания содержат точные схемы и документальные подтверждения факта вывода денег, списки подставных фирм на счета которых они выводились и документальное подтверждение факта использования этих фирм для приобретения недвижимости в США. Для Украины важно то, что суд в рамках обычного судопроизводства, получил документальные данные свидетельствующие об использовании для этих операций фирм принадлежащих гражданину Украины имеющему высокий государственный статус [ фамилия не разглашается]. Согласно законодательству США в случае принятия судом в рамках обычного судопроизводства решения о виновности этого лица данное решение автоматически становится решением по акту RICO c выдвижением обвинения не зависимо от статуса обвиняемого лица.
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20.05.2020 10:05 Відповісти
зашквар, шо пипец.....
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20.05.2020 10:40 Відповісти
походу минус один олигарх ..
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20.05.2020 10:20 Відповісти
да...., и еще одна маленькая деталь:Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 19 мая, подписал авторский закон №0033 "О присоединении Украины к Межамериканской конвенции о выполнении уголовных наказаний за рубежом"
Об этом свидетельствует информация, размещенная на http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68025 сайте Верховной Рады а куда они денутся с подводной лодки? ))
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20.05.2020 10:36 Відповісти
США активизировали расследование против Коломойского, – СМИ - Цензор.НЕТ 2517
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20.05.2020 11:29 Відповісти
Чепуха с целью давления. Этой жвачкой нас кормят ещё с зимы. Фирташа посадили? Ага
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20.05.2020 15:26 Відповісти

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