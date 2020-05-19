Кабмин планирует разрешить работу кинотеатров и концертных залов с 1 июля

Кабинет министров Украины планирует разрешить работать всей культурной сфере, включая кинотеатры и концертные залы, на последнем этапе снятия карантина. Предварительной датой рассматривают 1 июля.

Об этом в комментарии hromadske рассказала временная исполняющая обязанности министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко, передает БизнесЦензор.

"В целом мы рассчитывали, что с 1 июля будут сняты ограничения (на работу культурных учреждений), Но эти наши расчеты и горизонт планирования полностью зависят от той эпидемиологической ситуации, которая есть в государстве", - рассказала она.

В то же время Фоменко уточнила, что точная дата пока не фиксированная и будет зависеть от показателей заболеваемости в Украине.

По словам Фоменко, нормальная работа культурных институтов может начаться только в случае снятия полных ограничений на проведение массовых мероприятий.

"Если, например, фестиваль еще можно рассматривать с возможностью проводить под открытым небом, то что касается герметичных помещений, таких как театры, кинотеатры, филармонии, то надо быть очень осторожным, так как в первую очередь надо думать о здоровье граждан", - отметила Фоменко.