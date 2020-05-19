Еврокомиссия готовит план восстановления экономики стоимостью 1 триллион евро

Европейская комиссия на следующей неделе представит план восстановления экономики еврозоны от пандемии объемом свыше 1 триллиона евро.

Об этом сообщил вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Домбровскис приветствовал предложение, выдвинутое Германией и Францией, о создании фонда экономического восстановления объемом 500 млрд евро, но отметил, что меры Еврокомиссии пойдут еще дальше.

"Мы стремимся не к увеличению потенциала финансирования в пределах сотен миллиардов, а скорее к цифре, превышающей триллион евро. Конечно, в данном случае речь идет как о кредитах, так и о грантах. Именно такой уровень амбиций мы обсуждаем в контексте нашего предложения об инструменте восстановления", – сказал вице-председатель ЕК.

Еврочиновник уточнил, что предложение Еврокомиссии 27 мая, связывающее фонд восстановления с очередным долгосрочным бюджетом ЕС на 2021-2027 годы, ляжет в основу обсуждения правительствами всех стран ЕС в июне.

По словам Домбровскиса, Еврокомиссия изучает возможность выделения части из указанных средств уже в текущем году, однако это будет сложно сделать с юридической точки зрения.

Читайте также: Евросоюз выделит 100 миллиардов евро на поддержку занятости

Париж и Берлин в понедельник предложили создать фонд восстановления, который будет предоставлять гранты регионам ЕС и секторам, наиболее пострадавшим от коронавирусного кризиса.

Две крупнейшие страны ЕС предложили Еврокомиссии занять эти средства от имени всего блока и потратить их в дополнение к бюджету ЕС на 2021-2027 годы.

Такая мера может помочь сильно пострадавшим южным странам, включая Италию или Испанию, восстановить свою экономику, при этом избежав увеличения долговых рисков. Европейский центральный банк также приветствовал идею масштабных грантов, сказав, что это позволит предоставить помощь наиболее пострадавшим странам и продемонстрировать солидарность.