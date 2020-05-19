Uber уволит 25% сотрудников из-за коронавирусного кризиса, – WSJ

Американская Uber Technologies Inc. дополнительно сократит еще около 3 тыс. рабочих мест после увольнений, о которых было объявлено ранее.

Соответствующее электронное письмо генеральный директор компании Дара Хосровшахи разослал своим сотрудникам, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Глава компании также предупредил, что Uber также планирует закрыть 45 офисов. Кроме того, компания рассматривает возможность продажи некоторых непрофильных активов.

Как отмечает The Wall Street Journal, таким образом штат компании уменьшится примерно на четверть.

Эти сокращения не затрагивают водителей, которых компания классифицирует как подрядчиков, а не штатных сотрудников.

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Как сообщалось, в начале мая Uber сообщил о планах сократить 3,7 тыс. сотрудников отдела клиентской поддержки и специалистов по подбору кадров.

В частности, компания закрыла сервис доставки еды из ресторанов Uber Eats в Украине.

В первом квартале 2020 года Uber увеличил чистый убыток из-за крупных списаний, связанных преимущественно с азиатскими инвестициями. В ходе телефонной конференции с инвесторами, посвященной финансовым результатам, Хосровшахи заявил, что компания планирует урезать ежегодные расходы на $1 млрд, в том числе за счет сокращения персонала.