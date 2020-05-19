"Киевводоканал" подготовил повышение тарифов на воду еще на 19%

ЧАО "Киевводоканал" предлагает повысить тарифы компании на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения для потребителей Киева еще на 19% с января 2021 года.

Соответствующее объявление обнародовано на сайте компании, передает БизнесЦензор.

В частности, "Киевводоканал" предлагает установить тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей Киева на 2021 год в размере 27,35 грн (с НДС) за 1 кубометр. Из них 14,74 грн – за 1 куб. м водоснабжения и 12,61 грн – за водоотвод кубометра воды.

В компании напомнили, что в феврале 2020 года Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), был одобрен проект постановления о повышении тарифа на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей Киева до 22,992 грн (в т. ч. НДС 3,832 грн) за 1 кубометр.

В том числе 13,44 грн с НДС составляет тариф на водоснабжение и 9,552 грн – на водоотвод кубометра воды.

Читайте также: "Киевводоканал" начнет собирать с жителей столицы деньги на ремонт счетчиков

Как сообщалось, ЧАО "Акционерная компания "Киевводоканал" по итогам 2018 года увеличило чистую прибыль в 2,2 раза по сравнению с 2018 годом – до 445,6 млн грн.

ПАО "АК "Киевводоканал" создано в 2001 году путем преобразования одноименного государственного коммунального объединения столицы, созданного в 1992 году на базе Киевского производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства, основанного в 1977 году.

Основными акционерами компании, согласно данным НКЦБФР, на четвертый квартал 2019 года являются ЧАО "Компания "Киевэнергохолдинг" (67%) и департамент коммунальной собственности Киевской горгосадминистрации (25,46%).

В 2017 году прокуратура Киева пыталась через суд вернуть в собственность территориальной общины 12,73% акций "Киевэнерго", 61% "Киевгаза" и 67% "Киевводоканала", которые были отчуждены за 230 млн грн, что по мнению правоохранителей, в 4 раза меньше реальной рыночной стоимости.

Киевский городской совет в июне 2004 года принял решение о создании "Киевэнергохолдинга" вместе с кипрскими компаниями Densec Limited и Zarova Limited.