В Украине зафиксировано уже больше 19 тысяч случаев коронавируса

В Украине зафиксировано 19 тысяч 230 случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава сообщает БизнесЦензор.

"По состоянию на 9:00 20 мая в Украине 19230 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 564 летальных, 5955 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 354 новых случая", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 20 мая поступило 1154 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 48 тысяч 328 сообщений о подозрении на COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: