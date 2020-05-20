В Украине зафиксировано уже больше 19 тысяч случаев коронавируса
В Украине зафиксировано 19 тысяч 230 случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава сообщает БизнесЦензор.
"По состоянию на 9:00 20 мая в Украине 19230 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 564 летальных, 5955 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 354 новых случая", - говорится в сообщении.
По состоянию на утро 20 мая поступило 1154 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 48 тысяч 328 сообщений о подозрении на COVID-19.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 766 случаев;
- Волынская область - 676 случаев;
- Днепропетровская область - 849 случаев;
- Донецкая область - 133 случая;
- Житомирская область - 583 случая;
- Закарпатская область - 922 случая;
- Запорожская область - 385 случаев;
- Ивано-Франковская область - 1246 случаев;
- Кировоградская область - 450 случаев;
- Киев - 2410 случаев;
- Киевская область - 1261 случай;
- Львовская область - 1136 случаев;
- Луганская область - 42 случая;
- Николаевская область - 264 случая;
- Одесская область - 792 случая;
- Полтавская область - 265 случаев;
- Ровенская область - 1217 случаев;
- Сумская область - 164 случая;
- Тернопольская область - 1089 случаев;
- Харьковская область - 836 случаев;
- Херсонская область - 172 случая;
- Хмельницкая область - 280 случаев;
- Черновицкая область - 2796 случаев;
- Черкасская область - 381 случай;
- Черниговская область - 115 случаев.
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