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Новини Коронавірус і карантин
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В Украине зафиксировано уже больше 19 тысяч случаев коронавируса

В Украине зафиксировано уже больше 19 тысяч случаев коронавируса

В Украине зафиксировано 19 тысяч 230 случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава сообщает БизнесЦензор.

"По состоянию на 9:00 20 мая в Украине 19230 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 564 летальных, 5955 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 354 новых случая", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 20 мая поступило 1154 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 48 тысяч 328 сообщений о подозрении на COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 766 случаев;
  • Волынская область - 676 случаев;
  • Днепропетровская область - 849 случаев;
  • Донецкая область - 133 случая;
  • Житомирская область - 583 случая;
  • Закарпатская область - 922 случая;
  • Запорожская область - 385 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1246 случаев;
  • Кировоградская область - 450 случаев;
  • Киев - 2410 случаев;
  • Киевская область - 1261 случай;
  • Львовская область - 1136 случаев;
  • Луганская область - 42 случая;
  • Николаевская область - 264 случая;
  • Одесская область - 792 случая;
  • Полтавская область - 265 случаев;
  • Ровенская область - 1217 случаев;
  • Сумская область - 164 случая;
  • Тернопольская область - 1089 случаев;
  • Харьковская область - 836 случаев;
  • Херсонская область - 172 случая;
  • Хмельницкая область - 280 случаев;
  • Черновицкая область - 2796 случаев;
  • Черкасская область - 381 случай;
  • Черниговская область - 115 случаев.
карантин (2077) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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