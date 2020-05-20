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"Укрзализныця" получила 7 миллиардов убытка за первый квартал

АО "Укрзализныця" по итогам января-марта 2020 года получило убыток в размере 7 млрд грн, сообщается в материалах Кабинета министров.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В документе указывается, что с 11 марта 2020 года "Укрзализныця" приостановила хоздеятельность, что негативно влияет на ее финансово-экономические показатели.

"По результатам первого квартала текущего года общество получило убытки на 7 млрд грн… В то же время, по прогнозам общества, в связи с необходимостью погашения кредитов и процентов по ним (11 млрд грн и 3 млрд грн соответственно), дефицит средств к концу года может составить 16 млрд грн", - говорится в тексте пояснительной записки.

В документе также отмечено, что сокращение объемов производства в Украине, остановка работы отдельных предприятий-грузоотправителей и негативная конъюнктура на международных рынках привели к уменьшению общего грузооборота в первом квартале 2020 года на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Для минимизации негативных последствий "Укрзализныця" осуществляет ряд компенсационных мер: режим простоя для персонала, приостановка планового повышения зарплаты, ограничение закупок материально-технических ресурсов и услуг (кроме критических позиций), оптимизация платежей.

Исходя из этого Министерство инфраструктуры предлагает установить для "Укрзализныци" базовый норматив отчисления части прибыли, направляемой на выплату дивидендов по результатам хоздеятельности в 2019 году, в размере 30% (в настоящее время – 90%).

Как сообщалось, 4 декабря 2019 года Кабинет министров Украины утвердил норматив выплаты дивидендов за 2018 год для АО "Укрзализныця", ЧАО "Укргидроэнерго" и ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) в размере 90% от прибыли вместо 30%.

"Укрзализныця" в 2019г увеличила чистую прибыль в 14,7 раза - до 2,988 млрд грн (203,85 млн грн в 2018 году); EBITDA на 6% - до 17,3 млрд грн. При этом доход от реализации продукции увеличился на 8,4% - до 90,4 млрд грн.

залізниця (825) збитки (1125) Укрзалізниця (4761)


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Топ коментарі
+4
Но ведь грузовые перевозки не отменяли, а они приносят основной доход.

Пассажирские, по их словам, убыточные, и наоборот, отмена пассажирских должна была увеличить чистую прибыль.
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20.05.2020 11:04
+2
А что у нас не Зельц формальный Президент уже год? Кому их еще приписывать.? Тем более что первый квартал коронавирус почти не зацепил а пассажирские перевозки всегда якобы убыточные и отмена пассажирских перевозок только должна была помочь Укрзализнице сделать больше прибыли на товарных рревозках. Но ЗЕЛЬЦ сделал такие тарифы для олигархов и так убил экономику еже до нового года что даже в этих хороших условиях УЖД показала убытки. Зельц сам некомпетентен и поставил таких-же тупых и некомпетентных на главные должности в украине+Большинство ВР это тоже партия Зельца куда он привел свих друзей по Кварталу и прочих некомпетентных и неразбирающихся в политике и экономике людей
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20.05.2020 13:03
+2
Наблюдает😁
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20.05.2020 14:51
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Во втором убыток будет еще круче.
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20.05.2020 10:01 Відповісти
срочно надо выписывать польского рокера!)
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20.05.2020 10:10 Відповісти
Но ведь грузовые перевозки не отменяли, а они приносят основной доход.

Пассажирские, по их словам, убыточные, и наоборот, отмена пассажирских должна была увеличить чистую прибыль.
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20.05.2020 11:04 Відповісти
Они пытаются врать, что вообще ничего не возили
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20.05.2020 13:15 Відповісти
Объемы перевозок упали, это чувствуется даже коственно.
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20.05.2020 17:15 Відповісти
При Порошенко воровали с прибылей а при Зеленком воруют с убытков. Очень существенная разница
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20.05.2020 11:56 Відповісти
+15 гривен, порохобот.
Сейчас бы убытки из-за короновируса и самоизоляции приписывать зеле.
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20.05.2020 12:27 Відповісти
А что у нас не Зельц формальный Президент уже год? Кому их еще приписывать.? Тем более что первый квартал коронавирус почти не зацепил а пассажирские перевозки всегда якобы убыточные и отмена пассажирских перевозок только должна была помочь Укрзализнице сделать больше прибыли на товарных рревозках. Но ЗЕЛЬЦ сделал такие тарифы для олигархов и так убил экономику еже до нового года что даже в этих хороших условиях УЖД показала убытки. Зельц сам некомпетентен и поставил таких-же тупых и некомпетентных на главные должности в украине+Большинство ВР это тоже партия Зельца куда он привел свих друзей по Кварталу и прочих некомпетентных и неразбирающихся в политике и экономике людей
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20.05.2020 13:03 Відповісти
Шо делает лещенко?
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20.05.2020 13:04 Відповісти
Наблюдает😁
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20.05.2020 14:51 Відповісти
Как же ж так??? Убыточные пассажирские перевозки упали - должны быть в огромном плюсе!
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20.05.2020 13:15 Відповісти
все в стране убыточно
надо взять в концессию
кассы вокзалов и грузовых дворов
остальное забота государства
или пора взять в концессию ЖД
добить и бросить
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20.05.2020 15:39 Відповісти

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