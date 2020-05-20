Цены на газ в Европе упали ниже $50 за тысячу кубометров

Сценарий апрельского коллапса с фьючерсами на WTI, которые перед окончанием торгов по бумаге обрушились в отрицательную зону, начинает проглядываться европейских котировках природного газа.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В условиях падения глобального спроса из-за коронавируса растет поток излишков сжиженного природного газа на европейский рынок. Объем поставок охлажденного голубого топлива на терминалы ЕС в мае имеет все шансы выйти на второе место в истории (пока максимум зафиксирован в ноябре 2019 года).

С начала недели на главной европейской бирже - голландской TTF - котировки контракта "на следующий день" упали на 9% - до 4,23 евро за МВт.ч ($47,8 за тысячу кубометров), а контракт на поставку в конце недели - 4,07 евро за МВт.ч ($46 за тысячу кубометров). На хабе в австрийском Баумгартене цена газа на данный момент составляет $64 за тысячу кубометров.