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Цены на газ в Европе упали ниже $50 за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе упали ниже $50 за тысячу кубометров

Сценарий апрельского коллапса с фьючерсами на WTI, которые перед окончанием торгов по бумаге обрушились в отрицательную зону, начинает проглядываться европейских котировках природного газа.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В условиях падения глобального спроса из-за коронавируса растет поток излишков сжиженного природного газа на европейский рынок. Объем поставок охлажденного голубого топлива на терминалы ЕС в мае имеет все шансы выйти на второе место в истории (пока максимум зафиксирован в ноябре 2019 года).

С начала недели на главной европейской бирже - голландской TTF - котировки контракта "на следующий день" упали на 9% - до 4,23 евро за МВт.ч ($47,8 за тысячу кубометров), а контракт на поставку в конце недели - 4,07 евро за МВт.ч ($46 за тысячу кубометров). На хабе в австрийском Баумгартене цена газа на данный момент составляет $64 за тысячу кубометров.

газ (7922) Європа (578) Тарифи на газ (713)


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ждем стенаний биомассы про то какой дорогой газ в Украине.
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20.05.2020 14:10 Відповісти
Не буде. Біомасу клоуни розвели. Глашатаї Зе промивають мозок натовпу. Ціна газу мала, а про платіжку за доставку вони забувають, бо це для них заскладно. А по факту ціна за куб тепер більша ніж раніше. І тепер не має значення чи ти користуєшся газом, бо все рівно заплатиш за доставку.
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20.05.2020 14:24 Відповісти
"Цены на газ в Европе упали ниже $50 за тысячу кубометров" - 50 х 26,52 = 1 326 : 1 000 = 1,326 грн. за куб.
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20.05.2020 14:19 Відповісти
А у нас зараз 3,7 за куб і плюс ще стільки ж за доставку. При тому за доставку заплатиш навіть якщо не користуєшся. І того виходить ціна майже більше ніж прошлого року. Від реально великих платіжок спасає тільки те що зими цього року не було.
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20.05.2020 14:26 Відповісти

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