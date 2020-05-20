БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини Коронавірус і карантин
4 772 1

Фракция Тимошенко ушла на самоизоляцию из-за коронавируса у нардепа

Фракция Тимошенко ушла на самоизоляцию из-за коронавируса у нардепа

Парламентская фракция "Батькивщина" ушла на самоизоляцию и не появится в Верховной Раде, пока ее депутаты не пройдут тест на коронавирус и не удостоверятся, что здоровы.

Об этом сообщила вице-спикер парламента Елена Кондратюксо, передает БизнесЦензор ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вы видите, что сегодня нет в зале… фракции "Батькивщина". К сожалению, один из наших коллег, а именно Олег Мейдич заболел, у него подтвержден коронавирус. Как ответственная, фракция сегодня отсутствует в зале, потому что все депутаты пошли на самоизоляцию, и пока не будет проведено тестирование каждого из депутатов и не будет решения о том, что они все здоровы, они не возвратятся в этот зал", – сказала Кондратюк на пленарном заседании парламента в среду.

карантин (2077) Батьківщина (30) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А они не думали о самокастрации? К этому они уже давно подошли!
показати весь коментар
20.05.2020 12:47 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 