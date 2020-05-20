Зеленский обещает подписать "антиКоломойский" закон на этой неделе

Президент Владимир Зеленский заявил, что подпишет "антиКоломойский" закон 20-22 мая для скорого подписания нового соглашения для финансовой помощи МВФ.

Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции сегодня, сообщает БизнесЦензор.

"Сейчас я подпишу банковский закон, последнее предусловие для подписания меморандума между государством Украина и Международным валютным фондом. Мы подпишем этот меморандум. Я уверен, что мы его подпишем в мае-месяце. Затягивать нельзя. Банковский закон ко мне придет завтра, или послезавтра, может сегодня", - сказал Зеленский.

Зеленкий отметил, что подписание меморандума с МВФ может состояться в мае.

Как сообщалось, в минувший четверг Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о регулировании банковской деятельности, так называемый, "антиКоломойский" закон. Его принятие является последним условием подписания новой кредитной программы с МВФ.

Впрочем депутаты Александр Дубинский ("Слуга народа") и Антон Поляков (исключен из фракции "Слуга народа") зарегистрировали постановления об отмене этого голосования с целью затянуть подписание закона. Однако 19 мая Верховная Рада разблокировала подписание "антиКоломойского" закона.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Що передбачає "антиКоломойський" закон