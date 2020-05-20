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Зеленский хочет найти $3 миллиарда на проект восстановление мостов в Украине

Зеленский хочет найти $3 миллиарда на проект восстановление мостов в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский намерен найти финансирование в размере $3 млрд на строительную программу по восстановлению мостов по всей стране.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Есть запланированная большая программа, на которую я сейчас ищу - и это моя ответственность - еще $3 млрд. Это все мосты нашей страны", - сказал он в ходе пресс-конференции в среду.

По словам президента, только в одной Ивано-Франковской области около 1,9 тыс. мостов разных размеров.

Зеленский также сообщил, что в планах завершить строительство моста в Запорожье за 2,5 года.

Зеленський Володимир (2505) міст (385)


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ты что завхоз? или министр инфроструктуры! Ты провалил все свои функции внешняя политика и армия! Я Я Я Я
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20.05.2020 12:17 Відповісти

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