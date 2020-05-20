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Зеленский предложил смягчить условия амнистии капитала

Зеленский предложил смягчить условия амнистии капитала

Президент Владимир Зеленский заявил, что законопроект об амнистии капитала готов и будет передан на рассмотрение Верховной Радой, при этом условия такой амнистии в текущих условиях могут быть смягчены.

Об этом Зеленский заявил во время брифинга, сообщает БизнесЦензор.

"Закон об амнистии капиталов готов и будет передан в Верховную Раду Украины", – сказал президент.

Зеленский пообещал ввести амнистию капитала в этом году.

"Амнистию проведем в этом году. Должны это сделать, мы договаривались и обещали людям", – сказал Зеленский.

"Правда, сейчас были предложения о проценте – 5% и на деньги, и на недвижимость. Я думаю, сегодня сложная ситуация в стране, нужно думать об этих процентах. Если есть какая-то недвижимость или другие объекты у человека, нужно послаблять этот процент", – сказал президент.

"Все наши украинцы должны хотеть быть налогоплательщиками", – добавил Зеленский.

Как сообщалось, ранее обсуждаемый проект налоговой амнистии капиталов предусматривал базовую ставку в 9% и льготную в 5% при добровольном раскрытии информации налогоплательщиком. При этом налоговую амнистию (добровольное раскрытие информации налогоплательщиком) планировалось запустить вместе с всеобщим декларированием.

амністія (42) Зеленський Володимир (2505) капітал (246) податки (2413)


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Топ коментарі
+1
Если бы на моем месте был просто дурачок, с ума съехавший, и подписал бы: смягчить условия амнистии капитала
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20.05.2020 17:44
+1
т.е. вислюк оманський хочет легализовать коррупцию и воровство: украл из бюджета, создал свое ОПГ - занялся грабежами, или просто - вывел десятки миллиардов из Приватбанка - как сделал Беня (через счета вислюка и прочих) - а потом отстегул 5% - и опа-на... чист перед законами!))
Особенно это актуально в условиях, когда Запад взялся расследовать воровство бени и вислюка... Нужно же деньги куда-то спрятать?))
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20.05.2020 18:16
+1
Зеленский предложил смягчить условия амнистии капитала - Цензор.НЕТ 3970
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21.05.2020 08:44
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Ещё один вкусный закон для олигархов и вишенку на торт "Карантин" можно торжественно водружать... https://maidanfire.blogspot.com/2020/04/blog-post.html
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20.05.2020 14:12 Відповісти
Если бы на моем месте был просто дурачок, с ума съехавший, и подписал бы: смягчить условия амнистии капитала
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20.05.2020 17:44 Відповісти
т.е. вислюк оманський хочет легализовать коррупцию и воровство: украл из бюджета, создал свое ОПГ - занялся грабежами, или просто - вывел десятки миллиардов из Приватбанка - как сделал Беня (через счета вислюка и прочих) - а потом отстегул 5% - и опа-на... чист перед законами!))
Особенно это актуально в условиях, когда Запад взялся расследовать воровство бени и вислюка... Нужно же деньги куда-то спрятать?))
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20.05.2020 18:16 Відповісти
то Лазаренко на бабки попадет в США, то на Кипре немци заберут у наших олигахов...
Та лучше вкладывать в Украине...
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20.05.2020 19:43 Відповісти
И здесь же и воруйте. Будет кто то вкладывать деньги там где их можно украсть? Скорее будут только воровать, раз никакой ответственности нет, а вкладывать именно в США, Германии и тд, раз они легализированны.
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21.05.2020 10:11 Відповісти
Зеленский предложил смягчить условия амнистии капитала - Цензор.НЕТ 3970
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21.05.2020 08:44 Відповісти
А газ не хочет уменьшить в европе по 50$ а у нас по 200$ . Или будем нафтогаз кормить.
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21.05.2020 09:33 Відповісти
ВО время правления Порошенка ЗА не законное обогащение не посадили ЗА пять лет не одного человека, ЕСЛИ будет действовать ТАКОЙ Закон, ХОТЬ какой то доход в казну государства. ДРУГОЙ ВОПРОС ПОЧЕМУ НЕ ОДИН НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ ИЛИ КАКОЙ НЕ БУДЬ ПОЛИТОЛОГ НЕ ПРЕДЛОЖИТ ВЕСТИ НАЛОГ НА БОГАТСТВО!!!???
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21.05.2020 09:57 Відповісти
Так почему не садить за незаконное обогащение? И какой доход государства, если из 100 украденного за 5 можно легализировать и убыток в 95 считать доходом?
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21.05.2020 10:16 Відповісти
Грабь, воруй и за пять копеечек получишь амнистию, ничего не будет. Чем не мечта всех воров и олигархов?
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21.05.2020 10:15 Відповісти

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