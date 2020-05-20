Зеленский предложил смягчить условия амнистии капитала

Президент Владимир Зеленский заявил, что законопроект об амнистии капитала готов и будет передан на рассмотрение Верховной Радой, при этом условия такой амнистии в текущих условиях могут быть смягчены.

Об этом Зеленский заявил во время брифинга, сообщает БизнесЦензор.

"Закон об амнистии капиталов готов и будет передан в Верховную Раду Украины", – сказал президент.

Зеленский пообещал ввести амнистию капитала в этом году.

"Амнистию проведем в этом году. Должны это сделать, мы договаривались и обещали людям", – сказал Зеленский.

"Правда, сейчас были предложения о проценте – 5% и на деньги, и на недвижимость. Я думаю, сегодня сложная ситуация в стране, нужно думать об этих процентах. Если есть какая-то недвижимость или другие объекты у человека, нужно послаблять этот процент", – сказал президент.

"Все наши украинцы должны хотеть быть налогоплательщиками", – добавил Зеленский.

Как сообщалось, ранее обсуждаемый проект налоговой амнистии капиталов предусматривал базовую ставку в 9% и льготную в 5% при добровольном раскрытии информации налогоплательщиком. При этом налоговую амнистию (добровольное раскрытие информации налогоплательщиком) планировалось запустить вместе с всеобщим декларированием.