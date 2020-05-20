БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
362 0

Рада направила на повторное рассмотрение законопроект об СБУ

Рада направила на повторное рассмотрение законопроект об СБУ

Верховная Рада отправила в профильный комитет на повторное первое чтение президентский законопроект №3196 о внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности СБУ (новая редакция).

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

За соответствующее решение проголосовали 287 народных депутатов.

Как сообщила во время обсуждения законопроекта заместитель главы комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая, согласно заключению Главного научно-экспертного управления аппарата Верховной Рады, к законопроекту есть ряд замечаний и предложений, и он требует доработки.

По ее словам, комитет согласился с главным научно-экспертным управлением.

Как отмечается в сопроводительных документах к законопроекту, он направлен на повышение институционной состоятельности СБУ по обеспечению государственной безопасности и приведение законодательства Украины, которое регулирует деятельность СБУ, в соответствие с современными вызовами, потенциальными и реальными угрозами государственной безопасности Украины, которым должна противодействовать СБУ.

ВР (2863) законопроєкт (1667) СБУ (1536)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 