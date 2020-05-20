Китай сохранил базовую ставку на уровне 3,85%

Китай сохранил уровень базовой ставки кредитования, хотя аналитики считают, что это решение сигнализирует лишь о небольшой паузе в шагах центрального банка, предпринимаемых для поддержки экономики, ослабленной пандемией коронавируса.

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Годовая ставка по кредитам для первоклассных заемщиков (Loan Prime Rate, LPR) осталась на уровне 3,85% после корректировки в апреле, в то время как пятилетняя ставка была сохранена на уровне 4,65%.

Опрос трейдеров и аналитиков, проведенный Reuters, показал, что более 70% из них ожидали, что Китай в мае сохранит уровень ставки.

Рынки обычно воспринимают позицию Народного банка Китая в отношении ставки по среднесрочным кредитам (MLF) - которая служит ориентиром для LPR - в качестве индикатора для любой корректировки базовой ставки.

В прошлую пятницу Народный банк Китая удивил рынки, сохранив MLF на уровне 2,95%, несмотря на то, что в последнее время власти активно смягчали денежно-кредитную политику для борьбы с худшим за последние десятилетия экономическим спадом.