В Запорожской области рухнул мост на трассе государственного значения (обновлено)

В Запорожской области обвалился пролет Алексеевского моста вблизи Никополя, который расположен на автотрассе государственного значения Н-23.

Обрушение моста произошло, когда по нему проезжала фура, перевозившая трубы, передает БизнесЦензор со ссылкой на местное издание NikopolNews.

Водитель фуры не пострадал, благодаря тому, что кузов автомобиля завис над провалом, а кабина зацепилась за обломки моста.

На месте происшествия работают правоохранители.

По словам водителей, объезд аварийного участка возможен по проселочной дороге через Алексеевку.

Автодорога Н-23 - автомобильная дорога национального значения на территории Украины, Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье. Проходит по территории Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областей.

В пресс-службе "Укравтодора" сообщили, что Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области получила информацию об обвале моста в 10:20 от Национальной полиции.

Сейчас Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций совместно со Службой дорог определяет временный объезд.

"По требованиям ПДД заезд на мост был разрешен только транспортным средствам весом менее 10 тонн. Ограничение скорости – до 30 км/ч. Сейчас выясняется вес грузовика, во время движения которого была разрушена секция моста", – сказано в сообщении.

Мост был построен в 1955 году. Проходит через р. Чертомлык на трассе Н-23 Кропивницкий - Запорожье. Длина моста 151,92 м. Состоит из 9 железобетонных опор и 8 металлических секций.

Согласно проведенного обследования в 2017 году специализированным предприятием ГП "УкрДПТИтрансбуд", искусственное сооружение находится в 4 эксплуатационном состоянии ("ограниченно работоспособный"), остаточный ресурс пролетных строений моста составляет 12 лет.