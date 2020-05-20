Подконтрольное Коломойскому "Центрэнерго" готовится к приватизации, – Зеленский
Фонд государственного имущества (ФГИ) работает над подготовкой ПАО "Центрэнерго" к приватизации, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
"Много чего говорят о "Центрэнерго". Компания будет готовиться к приватизации. Фонд госимущества этим занимается. У них есть четкий план", – сказал глава государства в ходе пресс-конференции в среду.
Близкий к олигарху Игорю Коломойскому менеджер Владимир Потапенко продолжает занимать должность и.о. гендиректора "Центрэнерго" спустя два месяца после решения Кабмина о назначении нового главы госкомпании.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль