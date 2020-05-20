БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
530 0

Подконтрольное Коломойскому "Центрэнерго" готовится к приватизации, – Зеленский

Подконтрольное Коломойскому

Фонд государственного имущества (ФГИ) работает над подготовкой ПАО "Центрэнерго" к приватизации, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Много чего говорят о "Центрэнерго". Компания будет готовиться к приватизации. Фонд госимущества этим занимается. У них есть четкий план", – сказал глава государства в ходе пресс-конференции в среду.

Близкий к олигарху Игорю Коломойскому менеджер Владимир Потапенко продолжает занимать должность и.о. гендиректора "Центрэнерго" спустя два месяца после решения Кабмина о назначении нового главы госкомпании.

Зеленський Володимир (2505) Коломойський Ігор (1772) приватизація (1347) Центренерго (454)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 