Подконтрольное Коломойскому "Центрэнерго" готовится к приватизации, – Зеленский

Фонд государственного имущества (ФГИ) работает над подготовкой ПАО "Центрэнерго" к приватизации, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Много чего говорят о "Центрэнерго". Компания будет готовиться к приватизации. Фонд госимущества этим занимается. У них есть четкий план", – сказал глава государства в ходе пресс-конференции в среду.

Близкий к олигарху Игорю Коломойскому менеджер Владимир Потапенко продолжает занимать должность и.о. гендиректора "Центрэнерго" спустя два месяца после решения Кабмина о назначении нового главы госкомпании.