Нефьодов подал иск в суд для восстановления в должности главы Гостаможни

Максим Нефьодова просит Окружной административный суд Киева восстановить его в должности Председателя Государственной таможенной службы.

Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает БизнесЦензор.

"Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева. Истец, в частности, просит суд признать протравным и отменить Распоряжение Кабинета Министров Украины, датированное 24 апреля, "Об увольнении Нефьодова Максима Евгеньевича с должности Председателя Государственной таможенной службы Украины" и просит восстановить его в указанной должности", - сообщает суд..

Также Нефьодов просит суд взыскать в его пользу сумму среднего заработка за время вынужденного прогула исходя из размера его среднедневной (часовой) заработной платы.

"Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску", - сообщает суд.

Как писал БизнесЦензор, Кабинет министров на закрытом заседании уволил Максима Нефьодова с должности главы Таможенной службы, а Сергея Верланова – с должности руководителя Налоговой службы.

Увольнения Нефьодова и Верланова требовал бывший министр финансов Игорь Уманский, который сам был уволен с должности в конца марта, но недавно стал советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

Нынешний же министр финансов Сергей Марченко всего несколько заявлял, что увольнение руководителей Таможенной и Налоговой служб "не решит ни одну из определенных государством задач и просто заведет нас в тупик".