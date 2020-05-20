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Зеленский о возобновлении кредитования: "Мы дожмем банковскую систему"

Зеленский о возобновлении кредитования:

Президент Владимир Зеленский обещает добиться от банков смягчения условий кредитования.

Как передает БизнесЦензор, об этом Зеленский заявил на пресс-конференции.

"Программа 5-7-9% заработала. Также на техническом уровне мы дожмем банковскую систему Украины, несмотря на то, что она у нас очень, очень, очень независима. Мы ее дожмем, и банки будут несколько не очень осторожными, выдавая кредиты нашему населению. Потому что населению надо помогать, особенно сейчас, когда кризис не в Украине, а кризис в мире", – сказал Зеленский.

Президент привел в пример запущенную в феврале программу льготного кредитования для малого и среднего бизнеса.

"Мы год работаем над тем, чтобы у нас были нормальные, живые, европейские, человеческие кредиты. 5-7-9% – это первая программа, при которой люди могут получать кредиты в национальной валюте не под 25%, не под 30%, а под 5-7-9%", – отметил Зеленский.

Президент также вновь пообещал запуск ипотечного кредитования под 10%.

"Уже год борюсь, и уже второе правительство, чтобы у нас ипотека была под 10%. В ближайшее время в Украине впервые за много лет будет ипотека для каждого гражданина Украины под 10%. Мне кажется, что это большая победа", – сказал Зеленский.

По словам главы государства, для этого была снижена учетная ставка НБУ.

"Учетную ставку мы снизили с 18% до 8%", – отметил Зеленский.

Как сообщалось, по данным Минфина, за 100 дней работы государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" девять банков-партнеров выдали только 462 кредита на общую сумму 283,5 млн грн. При этом 1241 заявка была отклонена.

В то же время по состоянию на 15 мая 1241 заявка на предоставление кредита была отклонена. Среди самых распространенных причин отказа – необоснованность бизнес-плана (26%), недостаточная кредитоспособность (22%), деловая репутация (20%).

Автор: 

банки (6951) Зеленський Володимир (2505) кредит (3275)


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Ой, ідіот. Дожмьом , це як?
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20.05.2020 14:06 Відповісти
"Дожмем банки"-в этом все понимание Зеленским окружающей действительности. Т.е источником дешевых кредитов населению,Зеленский предлагает сделать само население. Что бы выдавать по 5 процентов кредит,депозит нужно брать под 2 процента. Интересно,сам Зеленский понесет деньги в банк на такую процентную ставку?
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20.05.2020 14:07 Відповісти
Вовочка, а шо там про 500 тысяч рабочих мест, шота получилось?
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20.05.2020 15:12 Відповісти
это шутка была
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20.05.2020 17:45 Відповісти
".....запуск ипотечного кредитования под 10%....." - підскажіть йолопу що це маячня..., іпотека це на РОКИ, а не на 3-місяці...
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20.05.2020 16:27 Відповісти
Если бы на моем месте был просто дурачок, с ума съехавший, и подписал бы: та, нам пофиг на банковскую систему
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20.05.2020 17:45 Відповісти

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