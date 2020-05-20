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Новини Коронавірус і карантин
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Рада отменила заседания из-за заболевшего коронавирусом депутата

Рада отменила заседания из-за заболевшего коронавирусом депутата

Верховная Рада внесла изменения в календарный план проведения третьей сессии, заменив запланированные на 21 и 22 мая пленарные заседания работой в комитетах.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего решения проголосовали 311 депутатов.

Председатель Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Сергей Кальченко пояснил, что такое предложение связано заболеванием народного депутата коронавирусной болезнью COVID-19 и объявлением депутатской фракции политической партии "Батькивщина" о пребывании на самоизоляции.

Как сообщалось, утром стало известно, что у народного депутата от "Батькивщины" Олега Мейдича обнаружен коронавирус, после чего его фракция ушла на самоизоляцию, пока ее депутаты не пройдут тест на коронавирус и не удостоверятся, что здоровы.

Напомним, Верховная Рада возобновила сессионные пленарные заседания только накануне, 20 мая. До этого с начала введения карантина в Украине в средине марта проводились только внеочередные заседания парламента.

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