Зеленский порекомендовал Кличко подключиться к ситуации с "Укрбудом"

Президент Украины Владимир Зеленский порекомендовал мэру Киева Виталию Кличко подключиться к решению вопроса с корпорацией "Укрбуд" и отчитаться о ситуации.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Я хотел бы, чтобы Виталий Владимирович Кличко (все же это его задача -он мэр Киева) подключился к этому вопросу. Я думаю, он нас слышит и он нас услышит. Думаю, правильно, чтобы все-таки он скорее смог дать отчет и рассказать, что там происходит по "Укрбуду", - сказал Зеленский на пресс-конференции в среду.

Он напомнил, что полномочия по достройке объектов "Укрбуда" были переданы "Киевгорстрою".

Как сообщалось, "Киевгорстрой" уже принял на баланс и возобновил строительные работы на пяти объектах "Укрбуда": ЖК "Пектораль", "Новомостицкий", "Харьковский", "Солнечная Ривьера" и "Гармония" и планирует принять остальные объекты в течение 3-4 месяцев.