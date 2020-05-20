"Авиалинии Антонова" увеличили перевозки грузов на 50%, – Абромавичус

"Авиалинии Антонова" увеличили перевозки грузов на 50% в рамках рейсов по оказанию помощи по преодолению пандемии коронавируса.

Об этом гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичюс заявил во время онлайн конференции, организованной американским аналитическим центром Atlantic Council, передает БизнесЦензор со ссылкой на Голос Америки.

"Антонов сейчас получает хорошую выручку от транспортировки габаритных грузов. Теперь они перевозят медицинское оборудование и хорошо зарабатывают. Их перевозки выросли на 50%", – сказал глава госконцерна.

Абромавичюс добавил, что "Укроборонпром" по-прежнему надеется привлечь стратегического инвестора для государственной самолетостроительной компании "Антонов".

"Сейчас вся эта отрасль страдает от известного стресса из-за коронавируса. К сожалению, они не произвели ни одного самолета с 2015 года и в этом есть проблема. Мы смогли продать грузовой самолет полиции Перу и могли бы с успехом продавать за границу больше, а также мы хотим, чтобы наши собственные вооруженные силы, полиция и Нацгвардия могли приобрести пару таких самолетов", – заявил Абромавичус.

Как сообщалось, для выполнения рейсов по перевозке медицинских средств для борьбы с коронавирусом госпредприятие "Антонов" возобновило полеты крупнейшего в мире грузового самолета АН-225 "Мрия", а также самого большого турбовинтового транспортного самолета АН-22 "Антей" в дополнение к пяти самолетам Ан-124-100 "Руслан".