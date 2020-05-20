Рада одобрила мораторий на банкротство госпредприятия "Энергорынок"

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в Кодекс процедур банкротства (относительно мер, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии)".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2390 в первом чтении проголосовали 257 народных депутатов.

До запуска новой модели рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года роль оптового поставщика электроэнергии была возложена на госпредприятие "Энергорынок".

Целью законопроекта в пояснительной записке указано обеспечение реализации механизмов погашения задолженности на оптовом рынке электроэнергии, определенных в законопроекте №2386.

Для этого проектом предлагается внести изменения в Кодекс процедур банкротства, предоставив хозяйственному суду право отказать в открытии производства по делу, если заявление подано о возбуждении дела о банкротстве оптового поставщика электрической энергии, а также право прекратить уже начатое производство в его отношении.

Кроме этого, устанавливается, что действие моратория на удовлетворение требований кредиторов не распространяется на удовлетворение требований на период действия процедуры погашения задолженности.

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Как сообщалось, Верховная Рада приняла за основу проект закона №2386 "О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии" 30 апреля.

Согласно пояснительной записке к документу, по состоянию на 31 августа 2019 года дебиторская задолженность госпредприятия "Энергорынок" составляла 30,9 млрд грн. В то же время кредиторская задолженность ГП "Энергорынок" составляла 28,1 млрд грн.

Законопроектом предложено списать долги государственных шахт за электроэнергию, а также долги "Энергорынка" перед "Энергоатомом", "Укргидроэнерго", "Укрэнерго", а также перед поставщиками и производителями элекроэнергии на оккупированных территориях. На сумму списанной задолженности уставный капитал ГП НАЭК "Энергоатом" и АО "Укргидроэнерго" должен быть увеличен за счет выпуска ОВГЗ, что приведет к увеличению государственного долга.

Оставшиеся после этого долги дебиторов "Энергорынок" должен пропорционально переуступить кредиторам. При этом НРКЭУ обязано предусмотреть средства для погашения долгов операторов электросетей в тарифе на передачу электроэнергии.

Министерство финансов в экспертном заключении к законопроекту отмечает, что предложенные нормы разбалансируют госбюджет, а также может привести к возникновению фискальных рисков на сумму до 28,1 млрд.

Напомним, в ноябре 2019 года госпредприятие "Энергорынок" обратилось в Хозсуд Киева с заявлением об открытии производства по делу о своем банкротстве.

"Энергорынок" до конца июня 2019 года выполнял функцию оптового поставщика электроэнергии. С 1 июля 2019 года в Украине запущена новая модель оптового рынка электроэнергии, которая предусматривает ликвидацию ГП "Энергорынок" как единого покупателя и продавца электроэнергии. Согласно закону "О рынке электрической энергии", ГП "Энергорынок" осуществляет деятельность до полного погашения кредиторской и дебиторской задолженности за электроэнергию.

Владельцем ГП "Энергорынок" является Кабмин. Сейчас в госреестре статус предприятия – "не находится в процессе прекращения".

В июле 2019 года Хозсуд Киева открыл производство по иску госпредприятия "Энергоатом" (оператор четырех украинских АЭС) к "Энергорынку" о взыскании 19 млрд грн задолженности, из которых 9,8 млрд грн – основной долг и 9,2 млрд грн – инфляционные потери.