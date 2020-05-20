Кабмин выделил Госкосмосу 148 миллионов на утилизацию ракетного топлива
Кабинет министров Украины выделил Государственному космическому агентству Украины 148,6 млн грн для утилизации ракетного топлива.
Соответствующее решение принято на заседании правительства 20 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
С целью предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера, в частности, в Днепропетровской области правительство выделило из резервного фонда ГКАУ 15,109 грн на сбережение и утилизацию компонентов жидкого ракетного топлива.
Кроме того, Кабмин выделил ГКАУ еще 133 452 тыс. грн для госпредприятия "Научно-производственное объединение "Павлоградский химический завод" на утилизацию твердого ракетного топлива с последующим использованием продуктов утилизации для изготовления изделий ракетного вооружения во время осуществления мероприятий по укреплению обороноспособности государства.
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