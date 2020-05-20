Кабмин разрешил возобновить международные рейсы автобусов и поездов (обновлено)

Кабинет министров на заседании в среду, 20 мая принял решение о возобновлении международного автобусного и железнодорожного сообщения.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"С момента публикации постановления сегодняшнего откроется возможность совершать международные перевозки как автобусные, так и железнодорожные через открытые пункты пропуска", – сказал Шмыгаль.

"Межобластные перевозки мы пока что не открываем, мы договорились, что это будет в начале июня, когда эпидемиологическая ситуация позволит это сделать", – добавил премьер.

В то же время глава правительства отметил, что возобновление регулярных авиационных рейсов возможно не ранее 15 июня.

"Что касается работы аэропортов и авиационных перевозок – к этому вопросу мы вернемся, очевидно, после 15 июня, когда авиаперевозчики получат возможность вылетать и куда-то лететь. Потому что пока что аэропорты наших стран-партнеров закрыты. Мы ведем диалог с авиаперевозчиками и пока что есть общая позиция, что раньше 15 июня нет смысла открывать аэропорты и запускать рейсовые перелеты", – сказал Шмыгаль.

Как уточнили в пресс-службе Министерства инфраструктуры, железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении также восстанавливаются с 1 июня.

Кроме этого, с 1 июня начнут осуществляться межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом. Однако, если это перевозки в регион, в котором не действует ослабление противоэпидемических мероприятий, разрешается перевозка в пределах 50% от количества мест для сидения при рассадке пассажиров со свободным местом рядом, спереди и сзади.

Вместе с тем, с 15 июня разрешается принимать и отправлять воздушные суда, выполняющие регулярные пассажирские перевозки авиационным транспортом.