ГСЧС получит 105 миллионов на восстановление авиационной техники

Кабинет министров Украины выделил Государственной службе по чрезвычайным ситуациям 105,4 млн грн для выполнения работ по восстановления авиационной техники.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 20 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

С целью обеспечения защиты населения, территорий и окружающей среды от чрезвычайных ситуаций правительство, в частности, выделило Министерству внутренних дел для ГСЧС 105,44 млн грн на меры по восстановлению авиационной техники, которая используется во время исполнения задач гражданской защиты.

Согласно данным ГСЧС, с начала 2020 года ее подразделения ликвидировали 34 тыс. пожаров, в том числе 23 тыс. в природных экосистемах. По сравнению с 2019 годом на 28% возросло количество возгораний в природных экосистемах.

В связи с этим из-за интенсивности полетов отработанный ресурс превысил запланированный в два-три раза, что приводит к неисправности большого количества отдельных узлов авиационной техники.