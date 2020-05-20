Кабмин утвердил финплан "Турбоатома" со снижением прибыли на 66%

Кабинет министров на заседании в среду, 20 мая, утвердил финансовый план АО "Турбоатом" на 2020 год с чистой прибылью 522,2 млн грн, что на 37% меньше аналогичного планового показателя на 2019 год, но на 66,3% больше фактического.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества (ФГИ), передает БизнесЦензор.

Чистый доход (выручка) от реализации продукции запланирован на уровне 2,83 млрдн грн, что на 7,16 млн больше факта 2019 года.

"Реализация указанного решения правительства обеспечит в 2020 году уплату предприятием на пользу государству 712,5 млн грн, из которых налог на прибыль составляет 105,37 млн грн" ,– отмечается в сообщении.

Согласно проекту решения, финансовый результат "Турбоатома" от операционной деятельности должен составить 624,22 млн грн (против 534,38 млн грн в 2019 году), EBITDA – 844,22 млн грн (факт 2019 года – 767,49 млн грн), уточняет Интерфакс-Украина.

Согласно документу, дивиденды государству должны составить 118,13 млн грн (в 2019 году – 287,46 млн грн)

Капитальные инвестиции на текущий год запланированы в размере 50 млн грн – на уровне плана на 2019 год (по факту они составили 39,87 млн грн), в том числе на приобретение основных средств – 13,4 млн грн, их модернизацию и реконструкцию – 18,5 млн грн.

Согласно плану, в 2020 году "Турбоатом" планирует изготовить и отгрузить 13 единиц энергетического оборудования, при этом планируемая доля двигателей и турбин в общем объеме чистого дохода составит 76,1% (против 95,1% в 2019 году), другой продукции – 23,9%.

Планируется, что численность работников предприятия к концу года сократится на 28 человек к 2019 году – до 3,435 тыс. человек.

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Как сообщалось, в 2019 году "Турбоатом" сократил чистую прибыль в 2,4 раза – до 314,07 млн грн (при утвержденном обновленном финплане 827,7 млн грн), чистый доход вырос на 7,6% – до 2,82 млн грн (план – 2,77 млрд грн).

"Турбоатом" – единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. География поставок предприятия охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки.

По данным НКЦБФР на первый квартал 2020 года государству в лице ФГИ принадлежит более 75,22% акций АО. Крупным миноритарием (15,34% акций) является венчурный инвестфонд "Седьмой" под управлением КУА "Сварог Эссет Менеджмент", связанной с предпринимателем Константином Григоришиным. Еще 5,598% принадлежит зарегистрированной на Кипре Biscone Ltd.