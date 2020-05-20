"Приватбанк" направит в госбюджет 25 миллиардов прибыли

Кабинет министров 20 мая утвердил распределение прибыли государственного "Приватбанка" за 2019 год, в частности, на выплату дивидендов в государственный бюджет будет направлено 24,46 млрд грн (75%), на покрытие убытков прошлых лет – 6,52 млрд грн (20%), в резервный фонд – 1,63 млрд грн (5%).

Соответствующее распоряжение правительство одобрило без обсуждения, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, в конце апреля Кабмин утвердил норматив отчисления части прибыли госпредприятий в госбюджет для "Приватбанка" на уровне 75%.

Правительство 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров "Приватбанка", приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, "Приватбанк" на 1 января 2020 года по размеру общих активов (552,058 млрд грн) занимал 1 место среди 75 действовавших банков в стране.