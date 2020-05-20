Евросоюз утвердил выделение Украине помощи на 1,2 миллиарда евро (обновлено)

Совет ЕС одобрил предложение Еврокомиссии выделить Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи на преодоление экономических последствий пандемии коронавируса.

Соответствующее решение принято в среду, 20 мая, по письменной процедуре в рамках заседания Совета ЕС по вопросам туризма, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ожидается, что после этого Киев и Брюссель начнут переговоры в отношении будущего меморандума, в котором должны быть прописаны условия для выделения второго транша.

Далее меморандум должен быть ратифицирован Верховной Радой, после чего Украина получит первый транш в размере 600 млн евро, который является безоговорочным.

При этом условием получения макрофинансовой помощи является обязательное сотрудничество с МВФ.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, Владимир Зеленский в телефонном разговоре поблагодарил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен за решение начать очередную программу макрофинансовой помощи Украине объемом 1,2 млрд евро.

"Нам необходима двусторонняя помощь со стороны Европейского Союза для стабилизации экономики и государственных финансов. Мы готовы к конструктивному сотрудничеству с целью быстрого создания и реализации этой программы макрофинансовой помощи", – отметил Зеленский.

Президент также сообщил о подписании в ближайшее время закона о банковской деятельности, который открывает путь к новой программы МВФ.

"Достигнута договоренность, что в течение следующих недель Украины будет перечислено второй транш предыдущей, четвертой программы макрофинансовой помощи объемом 500 млн евро", – отмечается в сообщении пресс-службы главы государства.

Читайте также: Украина надеется в ближайшие две недели получить транш от Евросоюза, – Шмыгаль

Как сообщалось, 15 мая предложение Еврокомиссии поддержал Европейский парламент.

В целом по этой программе ЕС планирует предоставить до 3 миллиардов евро макрофинансовой помощи для десяти стран-кандидатов и партнеров среди стран-соседей, чтобы помочь им в преодолении экономического спада, вызванного пандемией COVID-19. В том числе для Украины предусмотрено 1,2 млрд евро.

Средства будут доступны в течение двенадцати месяцев и будут выплачиваться двумя частями. Максимальный средний срок погашения кредитов составляет 15 лет.

Объясняя детали выделения денег, представитель Украины при ЕС, посол Николай Точицкий сообщил, что "чрезвычайная" макроэкономическая помощь Украине в размере 1,2 млрд евро будет выделена двумя траншами: первые 600 млн евро будут выделены безоговорочно сразу после одобрения решения Европейским парламентом и Советом ЕС, вторые 600 млн евро будут выделены под конкретные условия.