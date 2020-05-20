Агрохолдинг Герег выкупил активы конкурента в Хмельницкой области

Группа компаний "Эпицентр К" завершила сделку по приобретению части активов "Сварог Вест Групп" в Хмельницкой области, приобретя корпоративные права ООО "Хмельницк-Агро".

По словам руководителя аграрного направления "Эпицентр К" Василия Мороза, в ближайшее время агрохолдинг сосредоточится на интеграции новых активов в единую систему сельскохозяйственного производства "Эпицентр Агро", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

Среди приобретенных активов – мощное растениеводческое направление, семенной завод, животноводство и зернохранилища. Ожидается, что вместе со строительством новых зернохранилищ это позволит "Эпицентр" нарастить экспорт зерна из Хмельницкой области на 40-45% – до 1-1,1 млн тонн.

"В результате присоединения новых активов общая площадь земель, находящихся в обработке предприятий "Эпицентр Агро", увеличилось почти на 40% – до 160 тыс. га, а объемы посевных площадей на территории Хмельницкой области в структуре агрохолдинга достигли 45%", – отмечается в сообщении.

"Эпицентр Агро" уже пересмотрел структуру посевных площадей на новых кластерах в Хмельницкой области. Ассортимент из 15 сельхозкультур, которые выращивались там ранее, сокращен вдвое в пользу зерновых и масличных. Также выделены площади под выращивание крупяных и органических культур.

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ООО "Эпицентр К" развивает в Украине сеть одноименных торговых центров, оно было создано в 2003 году и открыло первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года.

"Эпицентр К" также развивает аграрное направление бизнеса с 2016 года. "Эпицентр Агро" входит в топ-10 крупнейших агрохолдингов в Украине и обрабатывает 160 тыс. га в Хмельницкой, Винницкой, Тернопольской, Черкасской и Киевской областях. В его состав входят животноводческие комплексы, два семенных завода и элеваторы общей мощностью свыше 1 млн тонн.

По данным Единого госреестра, собственниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).