Антимонопольный комитет открыл дело против одного из крупнейших производителей яиц (обновлено)

Антимонопольный комитет начал расследовать приобретение группой "Авангард" контроля над 7 птицефабриками с нарушением антимонопольного законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, передает БизнесЦензор.

"Антимонопольный комитет Украины начал дела по признакам совершения группой "Авангард" (компании, принадлежащие или принадлежали на момент совершения действий Олегу Бахматюку) десяти нарушений законодательства о защите экономической конкуренции", – сказано в сообщении.

В частности, АМКУ установил, что в течение двух предыдущих лет одна из компаний группы "Авангард" увеличила количество филиалов за счет аренды (субаренды) птицефабрики в с. Телешовка Рокитнянского р-на Киевской области, в селах Млиев и Петропавловка Городищенского района Черкасской области, Ковтунивськом сельском совете Золотоношского района Черкасской обл., поселке Отрадное Запорожского района Запорожской области, а также селах Староверовка Шевченковского р-на и Охоче Нововодолажского района Харьковской области.

После получения активов в пользование, "Авангард" начал на них производство куриных яиц.

"Согласно действующему законодательству приобретение контроля над большинством из этих фабрик требовало разрешения Антимонопольного комитета. Однако приобретатели за таким разрешением не обращались, что указывает на признаки нарушения статьи 50 закона "О защите экономической конкуренции", – подчеркивается в сообщении.

В АМКУ отмечают, что узнали об этих фактах в ходе исследования рынка куриных яиц в скорлупе.

"Поскольку группа компаний "Авангард" является одним из крупнейших участников этого рынка и крупнейшим производителем сухих яичных продуктов в Украине, Комитет оценить влияние выявленных транзакций на конкуренцию. В частности, АМКУ установит, каким образом выявленные концентрации повлияли на рыночные доли группы "Авангард" и не привели ли указанные действия к монополизации или существенному ограничению конкуренции", – отмечается в сообщении.

Антимонопольный комитет начал сбор и анализ доказательств по этим делам.

После публикации новости, холдинг UkrLandFarming Олега Бахматюка, в которую входит "Авангард", опубликовала пресс-релиз в товет на сообщение АМКУ:

"Сообщаем, что на сегодня нами получено одно сообщение о начале рассмотрения дела по признакам нарушения законодательства о защите экономической конкуренции. Что касается других нарушений, указанных в сообщении Антимонопольного комитета Украины, группа компаний "Авангард" такой информацией не владеет".