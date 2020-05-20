Таможенная служба запустила оформление деклараций в автоматическом режиме

Государственная таможенная служба с 19 мая ввела пилотный проект по выполнению таможенных формальностей автоматизированной системой таможенного оформления в автоматическом режиме.

Как сообщает пресс-служба ведомства, пилотный проект будет касаться трех таможенных режимов (экспорт, переработка на таможенной территории, реэкспорт (после переработки), передает БизнесЦензор.

"Теперь для этих режимов будет тестироваться т.н. автоматический выпуск деклараций. Он предусматривает возможность автоматического оформления таможенных деклараций без участия должностных лиц таможен", – сказано в сообщении.

В пресс-службе Таможни пояснили, что декларации, которые будут отвечать определенным критериям и оцениваться как низкорисковые, будут направляться системой оформления в отдельное окно.

"Если же в декларации будут обнаружены риски или срабатывает система АСАУР, ее таможенное оформление продолжится по обычной процедуре. Если же система не обнаружит ошибок и рисков, декларация будет оформлена автоматически, о чем декларант получит соответствующее сообщение", – отмечается в сообщении.

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В Таможенной службе уточнили, что для реализации пилоту разработан специальный алгоритм выполнения таможенных формальностей в зависимости от видов транспорта, таможенных режимов и типов таможенных деклараций. При этом для декларантов процедура подачи декларации остается без изменений.

"Полученные в ходе реализации проекта наработки позволят расширить применение автоматического оформления и в будущем подключить другие таможенные режимы", – сказано в сообщении.