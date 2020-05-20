Кабмин дополнительно выделил 2,3 миллиарда на выплату больничных

Кабинет министров на заседании в среду, 20 мая, приняло решение о выделении финансовой помощи Фонду социального страхования в размере 2,28 млрд грн из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и ее последствиями.

Как сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, 471,1 млн грн из общей суммы будет выделено Фонду на безвозвратной основе, остальные 1,81 млрд грннеобходимо будет вернуть государству, передает БизнесЦензор.

Указанные средства Фондом будет направлено на оплату больничных и страховые выплаты, в том числе выплату единовременного пособия членам семей медицинских и других работников учреждений здравоохранения, умерших от острой респираторной болезни COVID-19.

"Такое решение правительства в период проведения мероприятий, направленных на предотвращение распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, обеспечит право застрахованных лиц на получение надлежащего материального обеспечения и страховых выплат за счет средств Фонда социального страхования", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, Кабинет министров на внеочередном заседании 24 апреля выделил Фонду общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы помощь в объеме 6 млрд грн на выплату пособий по безработице.