Кабмин утвердил критерии и методику оценки эффективности НАПК

Кабинет министров Украины поддержал проект постановления "Об утверждении критериев и методики проведения оценки эффективности деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции".

Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции, передает БизнесЦензор.

"Законодательством предусмотрено проведение внешней независимой оценки эффективности деятельности Национального агентства. Такую оценку проводит Комиссия в составе трех человек, которые назначаются Кабинетом министров Украины. Согласно началу формирования Комиссии правительство должно утвердить и обнародовать критерии и методику проведения оценки эффективности деятельности НАПК. Учитывая это, Министерством юстиции был подготовлен соответствующий проект постановления", - пояснил министр юстиции Денис малюська.

Глава Минюста подчеркнул, что принятие постановления позволяет установить качество и результативность деятельности Агентства по определенным законодательством сфер его деятельности.

Постановлением предлагается определить правовые основы и порядок проведения оценки эффективности деятельности Национального агентства. Так, Методика оценки эффективности деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции определяет порядок проведения оценки эффективности деятельности Комиссией, которая проводится каждые два года, начиная с 1 января 2020 года.

Комиссия будет осуществлять оценку по таким сферам деятельности:

обеспечение независимости Национального агентства и предоставления ему необходимых ресурсов;

формирование, координация и мониторинг Национальным агентством антикоррупционной политики;

организация Национальным агентством мероприятий по предупреждению и выявлению коррупции;

мониторинг и контроль Национальным агентством соблюдения законодательства о конфликте интересов, других требований и ограничений, предусмотренных законом;

контроль и проверка Национальным агентством деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, мониторинг образа жизни субъектов декларирования;

обеспечение законности и прозрачности финансирования политических партий, а также представления ими финансовой отчетности;

деятельность Национального агентства в сфере защиты обличителей коррупции;

взаимодействие Национального агентства с другими органами государственной власти, органами местного самоуправления, органами иностранных государств, международными организациями и общественностью;

управление и организационная способность Национального агентства.

Также проектом постановления предлагается утвердить критерии проведения оценки эффективности деятельности Национального агентства в соответствии с определенными Методикой объектов (сфер деятельности) и внешних факторов и обстоятельств, которые могут влиять на независимость и эффективность деятельности Национального агентства, по которым Комиссия проводит оценку.

"Согласно постановлению, по результатам проведения оценки Комиссия готовит отчет оценки эффективности деятельности Национального агентства. Наличие заключения комиссии о неэффективности деятельности Национального агентства является основанием досрочного прекращения полномочий председателя Национального агентства", - добавил министр.