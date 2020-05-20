Криклий анонсировал возобновление регулярных авиарейсов с 15 июня

Украина планирует возобновить внутренние и международные регулярные пассажирские авиаперевозки с 15 июня.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время пресс-брифинга по итогам заседания Кабмина 20 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Конкретные графики того, с какими странами и когда мы будем возобновлять работу и авиационное сообщение, мы будем обнародовать отдельно. Сейчас над этим ведется активная работа, ведь большинство стран мира пока оставляют закрытыми свои границы. Уже начиная с июня они планируют открывать туристические сезоны и соответственно въезд для иностранцев. Поэтому мы будем синхронизировать эти процессы", – сказал Криклий.

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства заявил, что Кабинет министров принял решение о возобновлении международного автобусного и железнодорожного сообщения, а также возобновил работу 66 пунктов пропуска на границе с Молдовой и странами ЕС.

В то же время глава правительства отметил, что возобновление регулярных авиационных рейсов возможно не ранее 15 июня.

"Что касается работы аэропортов и авиационных перевозок – к этому вопросу мы вернемся, очевидно, после 15 июня", – сказал Шмыгаль.