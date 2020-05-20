Rolls-Royce уволит 9 тысяч работников из-за падения спроса на самолеты
Британский производитель авиадвигателей Rolls-Royce сообщил, что сократит как минимум 9 тысяч из 52 тыс. своих сотрудников на фоне спада в авиаперевозках, вызванного пандемией коронавируса.
Компания сообщила, что потери рабочих мест в основном затронут бизнес гражданской авиации, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.
Ожидается, что предложенные меры позволят сэкономить 1,3 миллиарда фунтов стерлингов ($1,59 миллиарда) в год.
Rolls-Royce поставляет двигатели для больших самолетов, таких как Boeing 787 и Airbus A350.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль