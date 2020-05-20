Rolls-Royce уволит 9 тысяч работников из-за падения спроса на самолеты

Британский производитель авиадвигателей Rolls-Royce сообщил, что сократит как минимум 9 тысяч из 52 тыс. своих сотрудников на фоне спада в авиаперевозках, вызванного пандемией коронавируса.

Компания сообщила, что потери рабочих мест в основном затронут бизнес гражданской авиации, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Ожидается, что предложенные меры позволят сэкономить 1,3 миллиарда фунтов стерлингов ($1,59 миллиарда) в год.

Rolls-Royce поставляет двигатели для больших самолетов, таких как Boeing 787 и Airbus A350.