Кабмин пересмотрел перечень первоочередных платежей Казначейства

Расходы государственного бюджета на выполнение мероприятий по предотвращению распространения и борьбы с коронавирусной болезнью будут осуществляться в первую очередь и в полном объеме.

Соответствующее решение 20 мая было принято на заседании Кабинета министров, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

Согласно внесенным в постановление №710 "Об эффективном использовании бюджетных средств" изменениям, платежи в рамках расходов на борьбу с корнавирусом внесены в перечень первоочередных платежей, осуществляемых Государственной казначейской службой.

В частности, приоритетными определены платежи для финансирования программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения, финансового обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда, а также выплаты социального обеспечения, финансирования национальной безопасности и обороны, в том числе связанными с проведением операции Объединенных сил.