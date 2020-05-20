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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмин пересмотрел перечень первоочередных платежей Казначейства

Кабмин пересмотрел перечень первоочередных платежей Казначейства

Расходы государственного бюджета на выполнение мероприятий по предотвращению распространения и борьбы с коронавирусной болезнью будут осуществляться в первую очередь и в полном объеме.

Соответствующее решение 20 мая было принято на заседании Кабинета министров, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

Согласно внесенным в постановление №710 "Об эффективном использовании бюджетных средств" изменениям, платежи в рамках расходов на борьбу с корнавирусом внесены в перечень первоочередных платежей, осуществляемых Государственной казначейской службой.

В частности, приоритетными определены платежи для финансирования программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения, финансового обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда, а также выплаты социального обеспечения, финансирования национальной безопасности и обороны, в том числе связанными с проведением операции Объединенных сил.

Автор: 

держбюджет (1568) Держказначейство (203) Кабмін (7742) Казначейство (215) карантин (2077) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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