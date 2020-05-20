Кабмин пересмотрел перечень первоочередных платежей Казначейства
Расходы государственного бюджета на выполнение мероприятий по предотвращению распространения и борьбы с коронавирусной болезнью будут осуществляться в первую очередь и в полном объеме.
Соответствующее решение 20 мая было принято на заседании Кабинета министров, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.
Согласно внесенным в постановление №710 "Об эффективном использовании бюджетных средств" изменениям, платежи в рамках расходов на борьбу с корнавирусом внесены в перечень первоочередных платежей, осуществляемых Государственной казначейской службой.
В частности, приоритетными определены платежи для финансирования программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения, финансового обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда, а также выплаты социального обеспечения, финансирования национальной безопасности и обороны, в том числе связанными с проведением операции Объединенных сил.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль