Госстат заметил восстановление сельхозпроизводства в апреле

Падение производства сельскохозяйственной продукции в Украине в апреле 2020 года к аналогичному месяцу прошлого года замедлилось до 0,2% с 5,2% в марте.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным Госстата, в целом за январь-апрель текущего года спад в украинском АПК замедлился до 1,4% с 1,8% по итогам первых трех месяцев.

Как сообщалось, в 2019 году производство сельскохозяйственной продукции в Украине выросло на 1,1% после скачка на 8,1% в 2018 году и спада на 2,2% в 2017 году.