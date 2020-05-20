БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
297 0

Госстат заметил восстановление сельхозпроизводства в апреле

Госстат заметил восстановление сельхозпроизводства в апреле

Падение производства сельскохозяйственной продукции в Украине в апреле 2020 года к аналогичному месяцу прошлого года замедлилось до 0,2% с 5,2% в марте.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным Госстата, в целом за январь-апрель текущего года спад в украинском АПК замедлился до 1,4% с 1,8% по итогам первых трех месяцев.

Как сообщалось, в 2019 году производство сельскохозяйственной продукции в Украине выросло на 1,1% после скачка на 8,1% в 2018 году и спада на 2,2% в 2017 году.

Автор: 

виробництво (1294) сільське господарство (503) Держстат (1428)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 