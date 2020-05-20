Компании "Газпрома" не смогли оспорить ограничения ЕС для "Северного потока-2"

Европейский суд (European Court of Justice) отклонил иски операторов трубопроводов "Nord Stream" и "Nord Stream 2" (единственный акционер - "Газпром", которые пытались оспорить обновленную газовую директиву ЕС, утвержденную в 2019 году.

Суд отказался рассматривать иски по существу, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"Что касается как Nord Stream 2 AG, так и Nord Stream AG, то Суд считает, что они не имеют прямого отношения к поправочной директиве", – говорится в заявлении судей.

В иске Nord Stream 2 AG указывал, что применение директивы в отношении компании будет означать такие изменения, как продажа газопровода или полное изменение в организационно-правовой структуре, что существенно ослабит возможности для финансирования реализации проекта, передает Интерфакс-Украина.

Nord Stream AG в своих аргументах указывает, что новая норма заставит его существенно пересмотреть контракт на транспорт с ООО "Газпром экспорт".

Суд решил, что Nord Stream 2 AG и Nord Stream AG не имеют непосредственного отношения к директиве. Директива применяется правительствами стран - членов ЕС и они вправе делать из нее исключения на свое усмотрение.

Суд также объявил, что нормы новой директивы распространяются на уже построенный и работающий "Северный поток 1" - как минимум в территориальных водах государства-члена.

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Как сообщалось, Европарламент 4 апреля 2019 года принял обновленную директиву (закон Евросоюза), распространяющую правила газового рынка ЕС на трубопроводы, проложенные из стран, не входящих в союз, в том числе Nord Stream 2 ("Северный поток-2").

Директива вступила в силу 23 мая 2019 года и должна была быть имплементирована в национальное законодательство до 24 февраля 2020 года. Она обязывает операторов магистралей провести выделение на уровне собственности операций по транспорту, внедрить недискриминационную систему доступа третьих лиц к системам передачи и распределения на основе публично опубликованных тарифов.

Среди главных положений директивы – разделение компаний, поставляющих газ и компаний, его транспортирующих. Это означает, что компания-оператор "Северного потока-2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.