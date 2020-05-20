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Нацбанк обновил требования к работе инкассаторских компаний

Нацбанк обновил требования к работе инкассаторских компаний

Национальный банк обновил регулирование по вопросам организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков в Украине.

Как сообщает пресс-служба НБУ, это обусловлено необходимостью уточнения норм действующих норм с учетом мировой практики и изменений в законодательстве Украины, передает БизнесЦензор.

В частности, регулятор:

  • уточнил термин "валютные ценности" в соответствии с законом Украины "О валюте и валютных операциях";
  • ввел термин "другие ценности", включающий золото и другие драгоценные металлы в виде слитков, пластин, драгоценные камни, драгоценности, платежные документы и другие ценные бумаг;
  • предусмотрел возможность перевозки валютных ценностей непанцерованным оперативным автотранспортом, оборудованным системами, которые обеспечивают защиту ценностей и повреждают вложенные ценности в случае несанкционированного доступа к ним, а также предоставляют возможность перемещения ценностей от отправителя к получателю без доступа инкассаторов к ним;
  • предусмотрел возможность использования непанцерованного автотранспорта для доставки разменных, оборотных, памятных и юбилейных монет в объемах до 100 минимальных заработных план по использованием защиты огнестрельным оружием;
  • унифицировал сопроводительные документы, используемые при инкассации и перевозке валютных ценностей.

Соответствующие нормы содержит постановление правления Национального банка Украины от 14 мая 2020 года №64 "Об утверждении изменений к Инструкции по организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков в Украине", который вступает в силу с 21 мая. 

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інкасатори (34) НБУ (9258) перевезення (643) регулювання (41)


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