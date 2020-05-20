Кабмин утвердил финплан "Укрхимтрансаммиака" с падением прибыли в 4 раза

Кабинет министров утвердил финансовый план госпредприятия "Укрхимтрансаммиак" на 2020 год с чистой прибылью 22 млн грн, по сравнению с полученной в 2019 году прибылью в 87,8 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 20 мая, по процедуре без обсуждения.

Согласно проекту решения, опубликованному народным депутатом Алексеем Гончаренко ("Европейская солидарность") в Telegram проекту решения, транзит аммиака в 2020 году запланирован на уровне 2,39 млн тонн, что на 11% больше плана на 2019 год, но меньше фактического показателя на 4,9%..

"Увеличение планового объема на 237 тыс. тонн связано с начавшимся процессом подписания дополнительного соглашения с "Минудобрения" (Россошь, РФ)", – отмечается в пояснительной записке к документу.

Финплан предусматривает, что по итогам 2020 года компания получит чистый доход в сумме 1,68 млрд грн, что на 4,5% больше финплана на прошлый год, и на 0,4% меньше фактического показателя.

При этом рентные платежи за транспортировку аммиака в госбюджет в 2020 год составят 1,26 млрд грн, что соответствует фактическому показателю 2019 года.

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Как сообщалось, по результатам работы в 2019 году ГП "Укрхимтрансаммиак" получило 87,8 млн грн чистой прибыли.

"Укрхимтрансаммиак" в 2019 году увеличило транзитную транспортировку аммиака на 16,3% (на 353 тыс. тонн) по сравнению с 2018 годом – до 2,511 млн тонн.

"Укрхимтрансаммиак" управляет украинской частью аммиакопровода Тольятти - Одесса. Создан постановлением правительства Украины в мае 2001 года путем объединения Украинского государственного внешнеэкономического предприятия "Укрвнешхимпром", Приднепровского государственного управления "Трансаммиак" и Николаевского государственного предприятия "Трансаммиак".