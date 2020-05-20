Кабмин впервые утвердил проект Отчета об обзоре оборонно-промышленного комплекса
Кабинет министров на заседании 20 мая принял проект Отчета об обзоре обороно-промышленного комплекса (ОПК) Украины, который будет направлен на утверждение Совету национальной безопасности и обороны (СНБО), в марте прошлого году впервые поручившему подготовить такой документ.
Об этом собщила заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Что такое Отчет? Это аналитика о наших способностях. Это документ, который должен быть базой для Стратегии развития ОПК. Мы должны знать то, что нужно, и то, что мы способны производить. Куда двигаться и направлять нашу промышленность", – прокомментировала замминистра.
Она подчеркнула, что такой отчет делается впервые в истории Украины.
Панаиотиди добавила, что существенной частью данного отчета является также предоставленная Минобороны потребность Вооруженных сил Украины.
Замминистра уточнила, что открытая часть Отчета будет обнародована после утверждения СНБО и направлена на ознакомление ключевым международным партнерам, с которыми сотрудничает Украина в сфере оборонных технологий.
Как сообщалось, президент Петр Порошенко в марте 2019 года ввел в действие решение СНБО "О реформировании ОПК и повышении уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа", которым было поручено правительству обеспечить проведение такого обзора. Для этого осенью прошлого года была создана Межведомственная рабочая группа по вопросам обзора ОПК.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль