Кабмин впервые утвердил проект Отчета об обзоре оборонно-промышленного комплекса

Кабинет министров на заседании 20 мая принял проект Отчета об обзоре обороно-промышленного комплекса (ОПК) Украины, который будет направлен на утверждение Совету национальной безопасности и обороны (СНБО), в марте прошлого году впервые поручившему подготовить такой документ.

Об этом собщила заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что такое Отчет? Это аналитика о наших способностях. Это документ, который должен быть базой для Стратегии развития ОПК. Мы должны знать то, что нужно, и то, что мы способны производить. Куда двигаться и направлять нашу промышленность", – прокомментировала замминистра.

Она подчеркнула, что такой отчет делается впервые в истории Украины.

Панаиотиди добавила, что существенной частью данного отчета является также предоставленная Минобороны потребность Вооруженных сил Украины.

Замминистра уточнила, что открытая часть Отчета будет обнародована после утверждения СНБО и направлена на ознакомление ключевым международным партнерам, с которыми сотрудничает Украина в сфере оборонных технологий.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко в марте 2019 года ввел в действие решение СНБО "О реформировании ОПК и повышении уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа", которым было поручено правительству обеспечить проведение такого обзора. Для этого осенью прошлого года была создана Межведомственная рабочая группа по вопросам обзора ОПК.