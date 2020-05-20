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Германия освободила от ограничений первый газопровод "Северный поток"

Германия освободила от ограничений первый газопровод

Федеральное сетевое агентство Германии предоставило газопроводу "Северный поток" возможность отступления от применения основных положений Газовой директивы ЕС.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Nord Stream AG, передает БизнесЦензор.

Принятое решение о дерогации действительно 20 лет и начинает свое действие ретроактивно с 12 декабря 2019 года.

Трансбалтийский газопровод "Северный поток" протяженностью 1224 км мощностью 55 млрд кубометров в год был введен в ноябре 2011 года. На данный момент по нему прокачано более 345 млрд кубометров газа.

Как сообщалось, ранее  Германия отказалась освободить новый проект "Северный поток-2" от правил обновленной газовой директивы ЕС, требующей резервировать 50% мощности газопровода для независимых поставщиков.

Регулятор пришел к выводу, что газопровод "Северный поток-2" не соответствовал критерию "завершение проекта" к 23 мая 2019 года, а законодательство Германии допускает освобождение от газовой директивы только для таких проектов.

Nord Stream 2 направил заявку в Федеральное сетевое агентство ФРГ об освобождении от норм газовой директивы в начале 2020 года. Теоретически возможность освобождения от регулирования предусматривается законодательством ФРГ, но распространяется только на газопроводы, которые были достроены до мая 2019 года.

Газопровод Nord Stream-2 достроен не был. В заявке акционерного общества приводился тот аргумент, что понятие "достроен" или "окончен" не нужно трактовать узко, но регулятору этого показалось недостаточно.

Европарламент 4 апреля 2019 года принял обновленную директиву (закон Евросоюза), распространяющую правила газового рынка ЕС на трубопроводы, проложенные из стран, не входящих в союз, в том числе Nord Stream 2 ("Северный поток-2").

Среди главных положений директивы – разделение компаний, поставляющих газ и компаний, его транспортирующих. Это означает, что компания-оператор "Северного потока-2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.

Автор: 

газопровід (1178) Німеччина (1881) Північний потік (1081)


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Немцы это гнилой народец, я с ними работаю, у них от тех мифических немцев 70х-80х обзего не больше чем у современных итальянцев с древнеми римлянами. Никакие они не особенные, просто бабло штатовское вкладывали вместо того чтобы разокрасть. Не в этом беда, а в том что срез нашего общество это домохозяйка смотрящая сватов и экстрасенсов и муж маршруточник, люди которые не должны иметь права голосовать пока не докажут обратное учением, деньгами или кровью.
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20.05.2020 22:11 Відповісти

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