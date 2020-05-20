Германия освободила от ограничений первый газопровод "Северный поток"

Федеральное сетевое агентство Германии предоставило газопроводу "Северный поток" возможность отступления от применения основных положений Газовой директивы ЕС.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Nord Stream AG, передает БизнесЦензор.

Принятое решение о дерогации действительно 20 лет и начинает свое действие ретроактивно с 12 декабря 2019 года.

Трансбалтийский газопровод "Северный поток" протяженностью 1224 км мощностью 55 млрд кубометров в год был введен в ноябре 2011 года. На данный момент по нему прокачано более 345 млрд кубометров газа.

Как сообщалось, ранее Германия отказалась освободить новый проект "Северный поток-2" от правил обновленной газовой директивы ЕС, требующей резервировать 50% мощности газопровода для независимых поставщиков.

Регулятор пришел к выводу, что газопровод "Северный поток-2" не соответствовал критерию "завершение проекта" к 23 мая 2019 года, а законодательство Германии допускает освобождение от газовой директивы только для таких проектов.

Nord Stream 2 направил заявку в Федеральное сетевое агентство ФРГ об освобождении от норм газовой директивы в начале 2020 года. Теоретически возможность освобождения от регулирования предусматривается законодательством ФРГ, но распространяется только на газопроводы, которые были достроены до мая 2019 года.

Газопровод Nord Stream-2 достроен не был. В заявке акционерного общества приводился тот аргумент, что понятие "достроен" или "окончен" не нужно трактовать узко, но регулятору этого показалось недостаточно.

Европарламент 4 апреля 2019 года принял обновленную директиву (закон Евросоюза), распространяющую правила газового рынка ЕС на трубопроводы, проложенные из стран, не входящих в союз, в том числе Nord Stream 2 ("Северный поток-2").

Среди главных положений директивы – разделение компаний, поставляющих газ и компаний, его транспортирующих. Это означает, что компания-оператор "Северного потока-2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.