БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини Коронавірус і карантин
305 0

В Украине зафиксировано 19 706 случаев коронавируса

В Украине зафиксировано 19 706 случаев коронавируса

В Украине зафиксировано 19 тысяч 706 случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.

"По состоянию на 9:00 21 мая в Украине 19706 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 579 летальных, 6227 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 476 новых случаев", - сообщает министерство.

По состоянию на утро 21 мая в Центр поступило 1024 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 49 тысяч 352 сообщения о подозрении на COVID-19. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 788 случаев;
  • Волынская область - 698 случаев;
  • Днепропетровская область - 856 случаев;
  • Донецкая область - 138 случаев;
  • Житомирская область - 589 случаев;
  • Закарпатская область - 964 случая;
  • Запорожская область - 398 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1257 случаев;
  • Кировоградская область - 455 случаев;
  • Киев - 2475 случаев;
  • Киевская область - 1316 случаев;
  • Львовская область - 1175 случаев;
  • Луганская область - 43 случая;
  • Николаевская область - 274 случая;
  • Одесская область - 806 случаев;
  • Полтавская область - 266 случаев;
  • Ровенская область - 1287 случаев;
  • Сумская область - 165 случая;
  • Тернопольская область - 1098 случаев;
  • Харьковская область - 851 случай;
  • Херсонская область - 173 случая;
  • Хмельницкая область - 294 случая;
  • Черновицкая область - 2842 случая;
  • Черкасская область - 381 случай;
  • Черниговская область - 117 случаев.
карантин (2077) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 