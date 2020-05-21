В Украине зафиксировано 19 706 случаев коронавируса

В Украине зафиксировано 19 тысяч 706 случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.

"По состоянию на 9:00 21 мая в Украине 19706 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 579 летальных, 6227 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 476 новых случаев", - сообщает министерство.

По состоянию на утро 21 мая в Центр поступило 1024 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 49 тысяч 352 сообщения о подозрении на COVID-19. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: