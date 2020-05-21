В Украине зафиксировано 19 706 случаев коронавируса
В Украине зафиксировано 19 тысяч 706 случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.
"По состоянию на 9:00 21 мая в Украине 19706 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 579 летальных, 6227 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 476 новых случаев", - сообщает министерство.
По состоянию на утро 21 мая в Центр поступило 1024 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 49 тысяч 352 сообщения о подозрении на COVID-19. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 788 случаев;
- Волынская область - 698 случаев;
- Днепропетровская область - 856 случаев;
- Донецкая область - 138 случаев;
- Житомирская область - 589 случаев;
- Закарпатская область - 964 случая;
- Запорожская область - 398 случаев;
- Ивано-Франковская область - 1257 случаев;
- Кировоградская область - 455 случаев;
- Киев - 2475 случаев;
- Киевская область - 1316 случаев;
- Львовская область - 1175 случаев;
- Луганская область - 43 случая;
- Николаевская область - 274 случая;
- Одесская область - 806 случаев;
- Полтавская область - 266 случаев;
- Ровенская область - 1287 случаев;
- Сумская область - 165 случая;
- Тернопольская область - 1098 случаев;
- Харьковская область - 851 случай;
- Херсонская область - 173 случая;
- Хмельницкая область - 294 случая;
- Черновицкая область - 2842 случая;
- Черкасская область - 381 случай;
- Черниговская область - 117 случаев.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль