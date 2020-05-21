"Укрхимтрансаммиак" досрочно поставил 1 миллион тонн аммиака

Государственное предприятие "Укрхимтрансаммиак" досрочно оттранспортировали 1 миллион тонн аммиака.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрхимтрансаммиака" сообщает БизнесЦензор.

"По состоянию на 18:26 минут 20 мая 2020 года государственное предприятие "Укрхимтрансаммиак" досрочно оттранспортировали магистральным аммиакопроводом "Тольятти-Одесса" в ПАО "Одесский припортовый завод" 1 миллион тонн аммиака жидкого (плановый срок - 29.05.2020 г.)", - сообщает ГП.

Достигнутые объемы транспортировки превышают плановые показатели на 56 тыс. тонн.

"Укрхимтрансаммиак" - один из крупнейших мировых транспортировщиков жидкого аммиака, является оператором украинского участка магистрального аммиакопровода "Тольятти - Одесса".

Аммиакопровод транспортирует жидкий аммиак в Одесский припортовый завод, откуда он поставляется на экспорт в страны Европы, Азии и США.

Как писал БизнесЦензор, за прошлый год госпредприятие "Укрхимтрансаммиак" транспортировало через транзитный аммиакопровод "Тольятти-Одесса" рекордные со времени своего основания 2,51 млн тонн аммиака, перевыполнив план на 16,8%.