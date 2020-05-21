Минсоцполитики оценило рост уровня бедности в Украине

Согласно прогнозу Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАН Украины, по итогам 2019 уровень бедности в Украине (по критерию затраты ниже фактического прожиточного минимума) ожидается на уровне 38,5%, что на 4,7 проц. пункта ниже значения 2018 года.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины сообщает БизнесЦензор.

По итогам 2020 года уровень бедности возрастет до 45%, что на 6,5 проц. пункта выше значение 2019 года.

Министерство отмечает, что в течение последних трех лет Украина демонстрировала уверенный выход из кризиса, и имела реальные шансы достичь по уровню бедности значение 2008 года. Уровень бедности по абсолютному критерию (расходы ниже фактического прожиточного минимума) снизился с 58,6% в 2016 году до 43,2% в 2018 году.

Мониторинг показателей бедности по данным 9 месяцев 2019 года также свидетельствует о положительной динамике по снижению уровня бедности в Украине. Так, уровень бедности по абсолютному критерию (расходы ниже фактического прожиточного минимума) за 9 месяцев 2019 уменьшился и составил 41,4% против 45% в соответствующем периоде 2018 года.

Вместе с тем, события 2020 года, связанные с пандемией COVID-19, внесли свои коррективы в показатели социально-экономического развития страны.