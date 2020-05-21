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"Укрзализныця" возобновит пассажирские перевозки с 1 июня, – Криклий

АО "Укрзализныця" готова к возобновлению пассажирских перевозок, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины сообщает БизнесЦензор.

"Уже с 1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем сообщении. Карантин дал время, чтобы подготовиться к приему пассажиров", - заявил Криклий.

Ранее министр инфраструктуры заявил, что после окончания карантина стоимость железнодорожных билетов не будет повышаться.

Как сообщалось, Кабмин на заседании 20 мая принял решение о возобновлении международного автобусного и железнодорожного сообщения. 

Кабинет министров также решил восстановить работу 66 пунктов пропуска на границе с ЕС и Республикой Молдова.

Укрзалізниця (4761) Криклій Владислав (238)


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