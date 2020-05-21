"Укрзализныця" возобновит пассажирские перевозки с 1 июня, – Криклий
АО "Укрзализныця" готова к возобновлению пассажирских перевозок, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины сообщает БизнесЦензор.
"Уже с 1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем сообщении. Карантин дал время, чтобы подготовиться к приему пассажиров", - заявил Криклий.
Ранее министр инфраструктуры заявил, что после окончания карантина стоимость железнодорожных билетов не будет повышаться.
Как сообщалось, Кабмин на заседании 20 мая принял решение о возобновлении международного автобусного и железнодорожного сообщения.
Кабинет министров также решил восстановить работу 66 пунктов пропуска на границе с ЕС и Республикой Молдова.
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