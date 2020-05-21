ДТЭК Ахметова в 2016-2019 годах вывел миллиард долларов скрытыми дивидендами, - Войцицкая
Анализ финансовой отчетности компании "ДТЭК Энерго" показывает, что за 2016-2019 годы из компании скрытыми дивидендами было выведено около $1 млрд. Всего в эти годы (период действия формулы "Роттердам +") группа ДТЭК заработала около $4,7 млрд. А сегмент тепловой генерации и добычи угля - около $3,15 млрд. (показатель EBITDA).
Об этом в своей колонке сообщает экс-нардеп Виктория Войцицкая (фракция "Самопоміч"), передает БизнесЦензор.
Как сообщает Войцицкая, вывод средств происходил по двум условным схемам:
- Покупка активов;
- Торговые операции.
Так, в 2017 году ДТЭК вывел $100 млн через покупку машиностроительной компании Corum (производит шахтное оборудование) у структур СКМ Рината Ахметова.
Еще одна схема вывода денег описана инвесткомпанией Dragon Capital в отчете от 5 марта 2019 года.
В августе 2017 года оффшорные компании, аффилированные с СКМ, купили на приватизационном конкурсе по 25% акций компаний "Днепроэнерго" и "Западэнерго" за 1,1 млрд грн. Во втором квартале 2018 ДТЭК выкупает у структур СКМ эти же пакеты акций, но уже за 2,6 млрд грн.
В целом, в 2018 году группа ДТЭК Рината Ахметова купила корпоративные права у связанных кипрских компаний GPL Power Limited и GPL Ingen Power Limited на сумму $253 млн (6,8 млрд грн). Эти деньги могли быть использованы для выплат акционеру, поскольку никак не связаны с инвестициями в повышение эффективности бизнеса.
Кроме того, в 2016-2019 годах компания ДТЭК была крупнейшим импортером российского угля в Украину (при формуле "Роттердам+" со своих российских шахт ШУ "Обуховская"). Но по документам такой уголь продавался сначала на швейцарскую "прокладку" DTEK Trading S.A. А уже потом, по завышенной цене, поставлялся в Украину.
Схема такая: "ДТЭК РФ" - "ДТЭК Швейцария" - "ДТЭК Украина". По такой же схеме поставлялся уголь из США и ЮАР.
По экспорту электроэнергии применялись схемы с занижением цены – это позволяло занижать прибыль до налогообложения в Украине, и аккумулировать прибыль в низконалоговых юрисдикциях. С помощью таких схем на швейцарскую "прокладку" было выведено более $100 млн.
Также, согласно финансовой отчетности ДТЭК, за последние 4 года около $600 млн холдинг заплатил за услуги компаниям, аффилированным с группой СКМ Ахметова.
"Эти платежи выглядят непрозрачно. Похоже, значительная часть таких платежей "связанным" компаниям, является скрытой выплатой акционеру", - пишет Войцицкая.
Напомним, 15 апреля гендиректор ДТЭК Максим Тимченко объявил о выведении в простой крупнейшего угледобывающего предприятия "ДТЭК Павлоградуголь" с 20 апреля.
Причиной выхода в простой Тимченко назвал отсутствие выручки из-за "системного кризиса в энергетике", вызванного падением потребления электроэнергии.
В конце марта "ДТЭК Энерго" объявил о выведении в простой шахты "ДТЭК Добропольеуголь", шахты "Белозерская" и обогатительной фабрики "Октябрьская" в связи с отсутствием спроса на уголь.
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А Зєля зараз тупо всівсь в цю Пєціну схему.
Зєлю геть. Дотрокові.
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Не надо признаваться в умственной неполноценности.Ты вообще упоротый?Как у тебя язык повернулся сравнивать Юлю с Порохом??Вообще память отшибло,как при Юле было и как при барыге???Вообще совести нет.
Сидишь тут,корчишь из себя аналитика...
А теперь прикиньте сколько сотен или даже тысяч можно было закупить новых ударных беспилотников и покончить с их помощью с войной и окупантами в несколько дней без человеческих потерь с нашей стороны. А порохосрань визжит что Парашенко армию создал купив пару минометов у Пашинского и десяток китайско-рошеновских скорых.
ограбленных через Роттердам плюс
целуете Рената леонидовича
помазали нам по губам нашими доходами
очнитесь
цена обыкновенного лука была 10 грн
объявили карантин лук стал 20 грн
можно на ровном месте быть меценатом с прибылью
,,слуги народа ,,через три месяца
удосужились ввести контроль цен
поздно бабушка уже умер
20% населения живёт на полном карантине в селах
что привезут выбора нет