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ДТЭК Ахметова в 2016-2019 годах вывел миллиард долларов скрытыми дивидендами, - Войцицкая

ДТЭК Ахметова в 2016-2019 годах вывел миллиард долларов скрытыми дивидендами, - Войцицкая

Анализ финансовой отчетности компании "ДТЭК Энерго" показывает, что за 2016-2019 годы из компании скрытыми дивидендами было выведено около $1 млрд. Всего в эти годы (период действия формулы "Роттердам +") группа ДТЭК заработала около $4,7 млрд. А сегмент тепловой генерации и добычи угля - около $3,15 млрд. (показатель EBITDA).

Об этом в своей колонке сообщает экс-нардеп Виктория Войцицкая (фракция "Самопоміч"), передает БизнесЦензор.

Как сообщает Войцицкая, вывод средств происходил по двум условным схемам:

  1. Покупка активов;
  2. Торговые операции.

Так, в 2017 году ДТЭК вывел $100 млн через покупку машиностроительной компании Corum (производит шахтное оборудование) у структур СКМ Рината Ахметова.

Еще одна схема вывода денег описана инвесткомпанией Dragon Capital в отчете от 5 марта 2019 года.

В августе 2017 года оффшорные компании, аффилированные с СКМ, купили на приватизационном конкурсе по 25% акций компаний "Днепроэнерго" и "Западэнерго" за 1,1 млрд грн. Во втором квартале 2018 ДТЭК выкупает у структур СКМ эти же пакеты акций, но уже за 2,6 млрд грн.

В целом, в 2018 году группа ДТЭК Рината Ахметова купила корпоративные права у связанных кипрских компаний GPL Power Limited и GPL Ingen Power Limited на сумму $253 млн (6,8 млрд грн). Эти деньги могли быть использованы для выплат акционеру, поскольку никак не связаны с инвестициями в повышение эффективности бизнеса.

Кроме того, в 2016-2019 годах компания ДТЭК была крупнейшим импортером российского угля в Украину (при формуле "Роттердам+" со своих российских шахт ШУ "Обуховская"). Но по документам такой уголь продавался сначала на швейцарскую "прокладку" DTEK Trading S.A. А уже потом, по завышенной цене, поставлялся в Украину.

Схема такая: "ДТЭК РФ" - "ДТЭК Швейцария" - "ДТЭК Украина". По такой же схеме поставлялся уголь из США и ЮАР.

По экспорту электроэнергии применялись схемы с занижением цены – это позволяло занижать прибыль до налогообложения в Украине, и аккумулировать прибыль в низконалоговых юрисдикциях. С помощью таких схем на швейцарскую "прокладку" было выведено более $100 млн.

Также, согласно финансовой отчетности ДТЭК, за последние 4 года около $600 млн холдинг заплатил за услуги компаниям, аффилированным с группой СКМ Ахметова.

"Эти платежи выглядят непрозрачно. Похоже, значительная часть таких платежей "связанным" компаниям, является скрытой выплатой акционеру", - пишет Войцицкая.

Напомним, 15 апреля гендиректор ДТЭК Максим Тимченко объявил о выведении в простой крупнейшего угледобывающего предприятия "ДТЭК Павлоградуголь" с 20 апреля.

Причиной выхода в простой Тимченко назвал отсутствие выручки из-за "системного кризиса в энергетике", вызванного падением потребления электроэнергии.

В конце марта "ДТЭК Энерго" объявил о выведении в простой шахты "ДТЭК Добропольеуголь", шахты "Белозерская" и обогатительной фабрики "Октябрьская" в связи с отсутствием спроса на уголь.

Ахметов Рінат (1610) ДТЕК (1359) Войціцька Вікторія (16)


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Топ коментарі
+14
Один Ахметов украл и вывел из Украины больше денег чем МВФ нам дал кредитов. А сколько таких ахметовых в Украине? Еще раз спрашиваю, зачем нам кредиты МВФ если в нашем мешке нету дна?
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21.05.2020 13:10
+10
Всего в эти годы 2016-2019г (период действия формулы "Роттердам +") группа ДТЭК заработала около $4,7.

А теперь прикиньте сколько сотен или даже тысяч можно было закупить новых ударных беспилотников и покончить с их помощью с войной и окупантами в несколько дней без человеческих потерь с нашей стороны. А порохосрань визжит что Парашенко армию создал купив пару минометов у Пашинского и десяток китайско-рошеновских скорых.
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21.05.2020 13:17
+9
Продавец эл.эн. в Украине монополист в лице Энергорынка, а как у вас в Пензе?
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21.05.2020 13:21
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Ну и дальше что? Что нам даёт эта информация?
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21.05.2020 12:06 Відповісти
Ничего, все органы заняты "преступным" проходом катеров и буксира через Керченский пролив, и разговорами Порошенко с Байденом...
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21.05.2020 13:18 Відповісти
Правильно, надо расследовать связи Ахметова и его бизнес партнера Порошенко
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21.05.2020 16:02 Відповісти
Ахметов рулит презом и премьером, можете у него отсосать...
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21.05.2020 16:06 Відповісти
вы ,всем так делаете или только олигархам?!
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21.05.2020 18:47 Відповісти
Информация наглядно показывает у кого все супер хорошо по причине того что у всех все очень даже не хорошо, притом что весь актив, за счет которого все хорошо, принадлежал тем у кого все плохо, и актив собственно был нагло тупо украден и присвоен. Сидите и дальше на попе ровно если нет ни ума ни характера вернуть справедливость, размазывайте сопли по лицу, та скиглить
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21.05.2020 13:43 Відповісти
Не покупайте у него больше электричество, в чём проблема?
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21.05.2020 12:47 Відповісти
Продавец эл.эн. в Украине монополист в лице Энергорынка, а как у вас в Пензе?
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21.05.2020 13:21 Відповісти
И? Энергорынок говоришь? Объяснить сможешь как так получается? Это картинка с сайта энергорынка.ДТЭК Ахметова в 2016-2019 годах вывел миллиард долларов скрытыми дивидендами, - Войцицкая - Цензор.НЕТ 772
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21.05.2020 13:29 Відповісти
Вот ты тугой, нет у нас рынка эл.эн., потому и цены высокие, и нет возможности сменить поставщика, андестенд? Вроде пытаются разрешить энергоатому продавать эл.эн. по прямым договорам, может что то поменяется.
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21.05.2020 13:33 Відповісти
пенза причём? Тон общения как у бомжа с мусорки.
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21.05.2020 13:39 Відповісти
Глупых вопросов задавать не нужно, картинку ведь нагуглил когда захотел. А глупые вопросы здесь задают в основном московиты, потому и Пенза.
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21.05.2020 13:45 Відповісти
Я сам решу, что мне и кому задавать! И у колхозников не спрашиваю! А про московитов только не состоявшиеся 5% тут поют песенки.
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21.05.2020 13:52 Відповісти
Шиз, тебе в сад...
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21.05.2020 13:52 Відповісти
что за пьорл? "шіз, тєбє в сад" - аллюзія на "прідурок, іді в жопу!"
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21.05.2020 19:09 Відповісти
Что значит не состоявшиеся, это те кто не у корыта? А о колхозниках полегче уважаемый, не забывайте чей хлеб жрете.
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21.05.2020 13:58 Відповісти
Да злобный он потому что нищий и голодный, не принимай близко к сердцу.
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21.05.2020 13:45 Відповісти
а ти богатий і ситий? Шо ж ти на хворумі цензора, де собралісь старийє нікаму нє нужнийє брошеннийє старікі та інваліди???
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21.05.2020 19:28 Відповісти
При Пете такого небыло... Слава *зеленым тарифам*, Ахметов кормит всю Украину
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21.05.2020 13:08 Відповісти
Ты уже не при пете, проснись.
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21.05.2020 13:12 Відповісти
Саме Пєця з Ахметовим поділили прибутки з ротердам+ порівну.
А Зєля зараз тупо всівсь в цю Пєціну схему.
Зєлю геть. Дотрокові.
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21.05.2020 14:01 Відповісти
Досрочных выборов не будет. Ну в своем кругу я спрашиваю каждый раз сколько будем терпеть, а они спрашивают, а кто придет вместо Зелупы? Мертвечук или Парашенко вернется или Жулька не приведи господи? Еще 5 лет Парашенка не выдержит никто. Если не будет нового кандидата я х***й вообще положу на ети выборы.
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21.05.2020 14:15 Відповісти
Як вам Олена Зеркаль?
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21.05.2020 16:05 Відповісти
Я не против. Тетка вроде правильная и умная. Только кто ей даст, тем более у нее нет денег на выборы ни своих телеканалов? Как только прозвучит выстрел стартового пистолета предвыборной гонки сразу в первых рядах расталкивая локтями друг друга полезут толстосумы и ворье которое уже 30 лет тусуется вокруг корыта и имеет связи и друг с другом. Они как и в 2014, увидив угрозу что к власти лезет простолюдин, сплотятся скрепя зубами и выдвинут своего единого кандидата вкидывая в его раскрутку миллиарды. У нас холопы еще не созрели выбирать головой. Им дай кило гречки и 200 гривень и они за черта проголосуют.
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21.05.2020 17:49 Відповісти
Алекс обосрал Юлю,а вы промолчали?
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21.05.2020 21:17 Відповісти
ли Парашенко вернется или Жулька не приведи господи?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Не надо признаваться в умственной неполноценности.Ты вообще упоротый?Как у тебя язык повернулся сравнивать Юлю с Порохом??Вообще память отшибло,как при Юле было и как при барыге???Вообще совести нет.
Сидишь тут,корчишь из себя аналитика...
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21.05.2020 21:21 Відповісти
Порохоботство головного мозга. Там написано, что вывод средств был с 2016-го по 2019-й. И кто же бизнес-партнер Ахметова? И кто тогда был президентом? Пральна, Порошенко
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21.05.2020 16:04 Відповісти
Один Ахметов украл и вывел из Украины больше денег чем МВФ нам дал кредитов. А сколько таких ахметовых в Украине? Еще раз спрашиваю, зачем нам кредиты МВФ если в нашем мешке нету дна?
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21.05.2020 13:10 Відповісти
Ставлю вопрос шире - зачем нам такая власть которая делает хорошо только ворам и преступникам?
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21.05.2020 13:47 Відповісти
Всего в эти годы 2016-2019г (период действия формулы "Роттердам +") группа ДТЭК заработала около $4,7.

А теперь прикиньте сколько сотен или даже тысяч можно было закупить новых ударных беспилотников и покончить с их помощью с войной и окупантами в несколько дней без человеческих потерь с нашей стороны. А порохосрань визжит что Парашенко армию создал купив пару минометов у Пашинского и десяток китайско-рошеновских скорых.
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21.05.2020 13:17 Відповісти
Отводи войска и помалкивай, и ЗЕпреза в голове мир, после очередной дозы...
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21.05.2020 13:19 Відповісти
Не только мир а и второй срок.
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21.05.2020 13:55 Відповісти
Следующий срок Шарий забил.
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21.05.2020 13:58 Відповісти
это точно не шутка?
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21.05.2020 14:00 Відповісти
А ЗЕля что, не по приколу?
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21.05.2020 14:01 Відповісти
Скорее по беспросветной тупости и лени электората. Работаю в коллективе где все с высшим образованием, спрашивал кто на сайте гов юа читал инфу по кандидатам - оказалось никто все руководствовались при выборе телевизиром и говносайтами, голову никто не включал, хотя я агитировал и подсовывал готовые выводы и решения.
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21.05.2020 14:08 Відповісти
Все справедливо.
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21.05.2020 14:18 Відповісти
Так! А ну не клевещи на "сывочолого гетьмана"! Он не знал что ********* такой плохой и поэтому создал ему все условия комфорта для воровства и сдачи кацапам страны, он не знал что свинарчуки такие плохие! Его АДМАНУЛИ.. Не знал что его мешок уже не завязывается от намародёренного бабла. А тут раз - поставили перед фактом.. Что теперь делать? Выбрасывать? Ну будет премия за Томос..Он не знал что на "ленинской ( бл.п-ц..!) кузне строятся для украинского флота в котором адмиралов и разных прокацапских дармоедов больше чем единиц кораблей вместе с катерами и резиновыми ялами..- два ***** не нужных неспособных к шторму и боям катера (артиллерийских Карл! для первой мировой) которые он не знал, что продал стране в 4 цены ! Он ничего не знал вообще! Он НИВИНАВАТТ ! Жидо-мольдавско-кацапская рыгоАНАЛЬНАЯ падаль лживая ниччё не знала! Воровать на держмайне и в министерстве экономики при петуховиче - - его ЗАСТАВИЛИ! И виллу в Испании заставили купить что бы ЗАМАРАТЬ! Это всё клевета и политическое прИследАвание. Он бизнисьмен *****! Собачьих будок вот сколько построил на "заработанное"! Вся страна в пальмовой химии рошена. Оно не знало а ты наезжаешь! Посмотри как его кацапская **** терпит разные видео где "надрывается" на каблуках на конвейере благотворительности, да торгует ****** кацапским по госпиталям ! Посмотри как его ******** трусит яйцами в Лондоне рядом с кацапским ублюдком и вдвоём орут "Ми рюзьгие!" Это что ты думаешь?? Это тонко отработанная многоходовочка СБУ! Нехер тут нападать! Ты кто?? Где фаши даказатилства?? Где суды с приговорами? Нету? Значит вы всё врёти! Значит ты зе- бот! Вота!!
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21.05.2020 14:10 Відповісти
Если есть дыры в законодательстве, почему бы не пользоваться...
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21.05.2020 13:31 Відповісти
с барского плеча кинул процентов 5% своих доходов
ограбленных через Роттердам плюс
целуете Рената леонидовича
помазали нам по губам нашими доходами
очнитесь
цена обыкновенного лука была 10 грн
объявили карантин лук стал 20 грн
можно на ровном месте быть меценатом с прибылью
,,слуги народа ,,через три месяца
удосужились ввести контроль цен
поздно бабушка уже умер
20% населения живёт на полном карантине в селах
что привезут выбора нет
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21.05.2020 13:38 Відповісти
Націоналізація монополіста ДТЕК.
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21.05.2020 14:03 Відповісти
Да уже собираются легализовывать награбленное, вон сопля закон готовит - уплатят 5% и все, вангую при єтом так намутят что в казну ничего не поступит.
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21.05.2020 14:27 Відповісти
Зєлю геть. Дострокові. Але нам треба обрати ЄДИНУ кандидатуру на дострокові цього літа. Компромісну. Пропоную Олену Зеркаль.
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21.05.2020 14:29 Відповісти
Дело даже не в зеле, сывочолом или еще ком, дело в системе, система не подпустит к выборам достойного. У системы должны быть гарантии и средства управления кандидатом, только так она согласна идти на выборы, в общем без боя никто ничего не отдаст, вот как то так я все вижу.
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21.05.2020 14:35 Відповісти
Навіть посрати - треба напружитись. А тільки скиглити - буде тільки скиглення. Треба обрати якусь ціль і домагатись її, виборювати. Чи ви іншої думки?
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21.05.2020 15:12 Відповісти
Думает он и есть Украина!!!!Нет -он даже не Маск он просто.......!!!! никто!
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21.05.2020 14:36 Відповісти
одно упомінанійє імєні Маска рядом с Ахматовим - оскорбітєльно!!! А ти смєл употрєбіть "даже"
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21.05.2020 18:44 Відповісти
я помню как то смотрел сколько бабок у Ахметова и у него было 20 миллиардов баксов, а потом через сколько то лет смотрю еще раз и там у него уже в только несколько миллиардов. Он с Украины вывел уже столько десятков миллиардов по своим офшорам, что мама не горюй! Был бы нормальный президент, который отстаивает интересы страны, то он бы национализировал все, что захватили олигархи у государства. И доят его, как корову. Когда эти предприятия все были во власти Украины, то деньги шли с казну Украины, а когда они зарейдерили все в стране, то все деньги уже не идут в казну страны, а идут в карманы офшорные этих паразитов присосавшихся к организму Украины. Их расстрелять надо!
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21.05.2020 15:11 Відповісти
Ну так крышей у него сам потрох был,что хоти,то и вороти,никто не пикнет.
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21.05.2020 15:23 Відповісти
. . . многие, наверно, думают: "Ах, какой он умный" . . . однако забывают . . . что львиную долю работы проделал "воровской Пе.уй" . . . именно он подобрал членов Антимонополного коммитета, который утвердил формулу "Роттердам+" . . . именно он через силовиков осуществлял наезды на неугодных в этом коммитете . . .
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21.05.2020 18:19 Відповісти
ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЙЄЦЦА!!!
ДТЭК Ахметова в 2016-2019 годах вывел миллиард долларов скрытыми дивидендами, - Войцицкая - Цензор.НЕТ 4404
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21.05.2020 18:42 Відповісти

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