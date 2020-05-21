Запорожская АЭС подключила к сети энергоблок №6 после ремонта

21 мая в 10:31 энергоблок №6 Запорожской АЭС подключен к энергосети после завершения текущего ремонта.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАЭК "Энергоатом" сообщает БизнесЦензор.

В настоящее время в работе находятся три энергоблока Запорожской АЭС.

На энергоблоке №3 идут 154 сутки планового капитального ремонта, на энергоблоке №4 - 21 сутки планового капитального ремонта, на энергоблоке №5 - 36 сутки планового среднего ремонта.

"Энергоатом" напоминает, что 14 мая в 11:02 энергоблок №6 Запорожской АЭС был отключен от энергосети для проведения текущего ремонта.

Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 году, третий – в 1986 году, четвертый – в 1987 году, пятый – в 1989 году, шестой – в 1995 году.