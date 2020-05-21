Метро возобновит работу в Киеве с 25 мая, – Кличко

С 23 мая в Киеве в обычном режиме начнет работать наземный общественный транспорт, с 25 мая – метрополитен, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Об этом со ссылкой на пресс-службу КГГА сообщает БизнесЦензор.

"С соблюдением всех норм и регламентов в Киеве с 23 мая в обычном режиме начнет работать наземный общественный транспорт (автобус, трамвай, троллейбус). Начнут работу магазины площадью до 1000 кв. м. Откроются спортивные и детские площадки в парках, скверах, на придомовых территориях", - сообщил Кличко.

С 25 мая в столице возобновят работу метрополитена. Также откроются промышленные рынки и сельскохозяйственные ярмарки.

"Решение о дате открытия крупных торговых центров мы примем отдельно. После того, как метро возобновит работу", - отметил мэр Киева.

С 1 июня в столице начнут работать: детские сады и школы для выпускников 11-х классов, которым нужно сдавать ЗНО; учреждения профессионально-технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов; возобновят работу детско-юношеские спортивные школы, спорткомплексы, спорзалы и фитнес-центры, откроют зоны отдыха и пляжи у водоемов.