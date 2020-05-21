Минэкономики введет квоты на импорт удобрений

Украина введет квоты на импорт удобрений из других стран после введения эмбарго на поставки из России.

Как передает БизнесЦензор, об этом заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Решение по удобрениям, которое предлагает Минэкономики, не приведет ли ни к росту цен, ни к дефициту товара. Вмешательство в рынок удобрений будет минимальным. Так чтобы не навредить потребителям", – сообщил Качка.

По словам торгового представителя, предложенные квоты будут близки к фактическому импорту. При этом в первом квартале импорт комплексных удобрений сократился на 18%, а азотных – рухнул на 59%, по сравнению с первым кварталом прошлого года.

"Нам надо защищаться от чрезмерного производства, которое наращивается в регионе (в частности в Турции). А учитывая роль газа в производстве удобрений – этот вопрос уже приобретает геополитические очертания", – отметил Качка.

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Как сообщалось, Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) в августе 2019 года возбудила специальное расследование в отношении импорта в Украину некоторых азотных удобрений независимо от страны происхождения и экспорта.

Ранее Антимонопольный комитет Украины признал холдинг Group DF Дмитрия Фирташа монополистом на рынке реализации азотных удобрений в Украине, однако окончательное решение по этому делу до сих пор не вынесено.

Напомним, ранее Украина приняла решение повысить пошлины на импорт российских минеральных удобрений до 42,96%, а также ввела санкции против крупнейших российских производителей.